Мозгова показала себе вагітною та поміркувала про вік (фото)

52-річна українська продюсерка Олена Мозгова розповіла, які думки в неї були, коли вона в 40 років дізналася, що вагітна третьою дитиною.

У своєму Instagram продюсерка, опублікувавши архівний знімок, зізналася, що першою реакцією був страх, але це було не довго.

Олена Мозгова показала себе вагітну

Донька Миколи Мозгового поділилась архівним фото. На ньому були зображені Олена, яка тоді перебувала при надії, та її чоловік, співак Девід Аксельрод, який ніжно цілував живіт дружини.

"Мені було 40 років, коли я дізналася, що втретє стану мамою. Найпершою реакцією був страх… Буквально на мить. Бо вже наступної миті я зрозуміла, що люблю цю маленьку людину більше за всіх у світі. Хоча ми ще навіть не познайомилися", — пригадала продюсерка.

За словами Олени, це, безперечно, виклик — фізичний, емоційний, психологічний.

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"У цьому віці ти вже чудово розумієш, що материнство — це не лише рожеві п’яточки й няшні фото. Це відповідальність, безсонні ночі, тривоги й повна перебудова життя", — впевнена Мозгова.

Втім, після 40 жінка точно краще знає себе, менше переймається чужими думками та розуміє, що насправді має значення.

"Моя третя донечка не входила до моїх планів. Але, як з’ясувалося, у життя був значно кращий сценарій", — зізналася Олена.

Олена Мозгова Фото: Instagram

"І ось уже одинадцять років я щодня дивлячись на неї переконуюся, що найбільше щастя не завжди приходить тоді, коли ми його плануємо. Іноді воно просто приходить. І назавжди змінює твій світ", — додала продюсерка.

Олена наголосила, що народжувати у 41 — абсолютно нормально. А головне — не цифра в паспорті, а любов, готовність і можливість подарувати новій людині щасливе дитинство.

"З рештою, я отримала від життя подарунок, цінність якого неможливо виміряти жодними цифрами", — наголосила знаменитість.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Мозгова провела вихідні у колі своїх доньок — молодшої Соломії та старшої Зої, яка вперше за довгий час повернулася в Україну.

Українська продюсерка висловилася на захист співачки Ірини Федишин, яка нещодавно втратила дитину.

Крім того, Мозгова відреагувала на виконання легендарної української пісні "Край, мій рідний край" авторства свого знаменитого батька Миколи Мозгового в окупованому Криму.