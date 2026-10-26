Алена Алена уменьшила желудок ради похудения: как с годами менялась рэперша (фото)

Украинская рэперша Алена Алена (Alyona Alyona) решилась на операцию по уменьшению желудка. Артистка призналась, что на это её вдохновила подруга, которая после такой же операции похудела со 140 до 70 килограммов.

Алена показала результаты бариатрической операции уже на второй день. Соответствующими снимками певица поделилась на своей странице в Instagram (alyona.alyona.official).

Артистка призналась: чтобы полностью похудеть, ей придется отказаться от карьеры, работы и посвятить всю свою жизнь тому, чтобы похудеть.

Как выглядит Алена Алена после операции

Певица неоднократно рассказывала о своих методах похудения с помощью спорта, а также инъекций. По её словам, она годами отказывалась от бариатрической операции, но врачи настаивали на этом.

"Я нахожусь в больничной палате, и мне предстоит бариатрическая операция. Я много раз рассказывала о своих способах похудения с помощью спорта и различных методов. Даже делилась тем, как делала уколы, к чему привели меня эти уколы и что это не панацея. Для того, чтобы я полностью похудела, мне нужно отказаться от карьеры, работы и посвятить всю свою жизнь похудению. В силу приобретенных привычек, РДУГ, моего графика и образа жизни, иначе не получится. Я отказывалась от этой операции много лет, хотя многие врачи говорили мне, что это твоя "таблетка в шоколаде". Это не позволит мне переедать", — рассказала знаменитость.

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Алена Алена сделала операцию Фото: Instagram Алена Алена сделала операцию Фото: Instagram

Сейчас Алена проходит реабилитацию и восстанавливается. Рэперша призналась, что мечтает весить 80 килограммов и будет делать всё для этого.

"Для меня это очень важно — работать над собой, развиваться, меняться и быть примером. Я выбираю именно такой путь. Мне всё равно, осудит ли меня кто-то, принизит, опровергнет… Это мой путь", — подчеркнула артистка.

Как менялась Алена с годами

Ранее рэперша рассказывала о собственном опыте похудения и отношении к инъекциям. Она призналась, что когда-то рассматривала такие методы, но сейчас не возлагает на них никаких надежд.

"У меня был такой опыт. Но уколы — это не панацея: если ты живешь в том же ритме, в котором жил раньше, и продолжаешь набирать вес, то уколы не помогут похудеть и сохранить результат. Единственное, что работает, — это дефицит калорий и регулярные физические нагрузки", — говорила Алена.

Как выглядела Алена Алена в юности Фото: Instagram Как выглядела Алена Алена в юности Фото: Instagram Как выглядела Алена Алена в юности Фото: Instagram Как выглядела Алена Алена в юности Фото: Instagram Как выглядела Алена Алена в юности Фото: Instagram

Кстати, артистка часто сталкивается с хейтом в сети из-за своей внешности. Алена убеждена, что люди, критикующие чужой внешний вид, зачастую сами испытывают внутренние комплексы и недовольство жизнью.

По словам рэперши, иногда негатив со стороны окружающих задевает её. Однако она научилась быстро справляться с такими эмоциями.

Алена до похудения Фото: Instagram Как выглядит Алена Алена Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алена Альона попала в больницу и поделилась с поклонниками фотографией из медицинского учреждения. Рэперша подчеркнула, что будет жить.

Кстати, певица призвала военнообязанных самостоятельно выбирать подразделения для службы, не дожидаясь принудительной мобилизации. По её мнению, такой шаг позволит найти место по профессии и защитит от возможных издевательств и незаконных действий со стороны сотрудников ТЦК.

Кроме того, артистка недавно неожиданно уехала из Киева. Теперь она будет жить в Ивано-Франковске. По её словам, этот регион для неё уже стал родным.