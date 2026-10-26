Альона Альона зменшила шлунок заради схуднення: як з роками змінювалась реперка (фото)

Українська реперка Альона Альона (Alyona Alyona) наважилась на хірургічне втручання зі зменшення шлунку. Артистка зізналась, що на це її надихнула подруга, яка після такої ж операції схудла зі 140 до 70 кілограмів.

Альона Альона показала результати баріатричної операції одразу на другий день. Відповідними кадрами реперка поділилась на своїй сторінці в Instagram (alyona.alyona.official).

Артистка зізналась: для того, щоб повністю схуднути, їй треба відмовитися від кар’єри, роботи і покласти все своє життя заради зменшення форм.

Як виглядає Альона Альона після операції

Співачка неодноразово показувала свої шляхи схуднення зі спортом, а також уколами. За її словами, вона роками відмовлялася від баріатричної операції, але лікарі наполягали на цьому.

"Я в лікарняній палаті і у мене буде баріатрична операція. Я багато разів показувала свої шляхи схуднення зі спортом і різними штуками. Навіть ділилася тим, як колола уколи і до чого мене призвели ці уколи, і що це не панацея. Для того, щоб я повністю схудла, мені треба відмовитися від кар’єри, роботи і покласти все своє життя на схуднення. У силу набутих звичок, РДУГ, того, який у мене графік і життя, інакше не можна. Я відмовлялася від цієї операції багато років, хоча багато лікарів мені казали, що це твоя "пігулка в шоколаді". Це не дозволить мені переїдати", — розповіла знаменитість.

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Альона Альона зробила операцію Фото: Instagram Альона Альона зробила операцію Фото: Instagram

Наразі Альона проходить реабілітацію та відновлюється. Реперка зізналась, що мріє важити 80 кілограмів і буде робити все заради цього.

"Для мене це дуже важливо – працювати над собою, розвиватися, змінюватися і бути прикладом. Я обираю такий шлях. Мені все рівно, чи мене хтось засудить, знецінить, спростує… Це мій шлях", — наголосила артистка.

Як змінювалась Альона Альона з роками

Раніше реперка розповідала про власний досвід схуднення та ставлення до ін’єкцій. Вона зізналася, що колись розглядала такі методи, але нині не покладає на них жодних сподівань.

"У мене був такий досвід. Але уколи — це не панацея, якщо ти живеш тим самим ритмом життя, яким і жив та у ньому ти набираєш, то уколи не допоможуть схуднути й утримати результат. Те єдине, що працює, — це дефіцит калорій і регулярні фізичні навантаження", — казала Альона.

Як виглядала Альона Альона в юності Фото: Instagram Як виглядала Альона Альона в юності Фото: Instagram Як виглядала Альона Альона в юності Фото: Instagram Як виглядала Альона Альона в юності Фото: Instagram Як виглядала Альона Альона в юності Фото: Instagram

До речі, артистка часто стикається з хейтом у мережі через її зовнішність. Альона переконана, що люди, які критикують чужий вигляд, часто самі мають внутрішні комплекси та незадоволеність життям.

За словами реперки, іноді негатив з боку інших її зачіпає. Однак вона навчилася швидко справлятися з такими емоціями.

Альона Альона до схуднення Фото: Instagram Як виглядає Альона Альона Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Альона Альона потрапила до лікарні і поділилась із шанувальниками фото із медзакладу. Реперка наголосила, що буде жити.

До речі, співачка закликала військовозобов'язаних самостійно обирати підрозділи для служби, не чекаючи на примусову мобілізацію. На її думку, такий крок дозволить знайти місце за професією та захистить від можливих знущань і незаконних дій з боку працівників ТЦК.

Крім того, артистка нещодавно несподівано залишила Київ. Тепер вона житиме в Івано-Франківську. За її словами, цей регіон для неї вже як рідний.