Украинцы едут без виз в еще одну страну: там неземные пейзажи и доступные цены (фото)

Блогерша и путешественница Евгения Провина (@jane.prorvina) рассказала об упрощении визового режима с ещё одной страной мира, куда украинцы могут поехать на отдых.

Девушка, ведущая блог о жизни и путешествиях, перечислила основные преимущества и недостатки этого направления. По её словам, раньше путешественникам приходилось оформлять визу в Киеве, а сейчас разрешение на въезд можно получить онлайн за несколько минут. Фокус узнал все подробности.

"Нам с вами явно не хватает приятных новостей, поэтому хочу рассказать, что одна из самых красивых стран, которые я видела в своей жизни, упростила визовый режим с Украиной. Я была там ещё в 2021 году. Тогда для поездки нужно было ехать в посольство в Киеве, оформлять визу. А теперь разрешение на въезд оформляется за несколько минут онлайн", – делится собственным опытом блогерша, у которой более 200 тысяч подписчиков в TikTok.

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Преимущества этого направления

Евгения говорит, что именно там она впервые вблизи увидела китов, побывала в одном из самых вкусных ресторанов, а также постоянно замечала лентикулярные облака.

"К тому же это самое доступное место на планете, где можно увидеть пингвинов в естественной среде обитания. Они там бегают прямо под ногами", –признается девушка.

Там можно увидеть пингвинов в естественной среде обитания Фото: TikTok Там можно увидеть пингвинов в естественной среде обитания Фото: TikTok

Среди преимуществ – прекрасные пейзажи, а также ровные дороги, по которым приятно ехать на машине.

"Пейзажи и дороги просто невероятные, особенно если взять винтажный автомобиль – это вообще отдельный опыт", – вспоминает блогерша, демонстрируя кадры из своего путешествия.

Основные недостатки

По её словам, не обойдётся без минусов, в частности, это стоимость билетов и повышенные риски для здоровья и безопасности, поскольку в некоторых районах этой страны высокий уровень преступности.

"Эта страна, конечно же, Южная Африка. Хотели бы вы там побывать?" – раскрыла интригу Евгения в конце своего влога.

Среди недостатков – высокая стоимость билетов Фото: TikTok Среди недостатков – высокая стоимость билетов Фото: TikTok

Кстати, официальное сообщение о том, что Украина упрощает визовый режим с ЮАР, появилось 8 сентября 2026 года. Именно с тех пор украинцы получили возможность оформлять 90-дневные визы онлайн вместо длительной процедуры с поездками в консульство ЮАР в Польше.

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