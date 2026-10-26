Українці їдуть без віз у ще одну країну: там неземні пейзажі й доступні ціни (фото)

Блогерка та мандрівниця Євгенія Провіна (@jane.prorvina) розповіла про спрощення візового режиму із ще однією країною світу, куди українці можуть поїхати на відпочинок.

Дівчина, яка веде блог про життя та подорожі назвала основні переваги та недоліки цього напрямку. За її словами, мандрикам раніше потрібно було оформлювати візу в Києві, а зараз оформити дозвіл на в’їзд можна онлайн за кілька хвилин. Фокус дізнався про всі деталі.

"Нам із вами явно не вистачає приємних новин, тому хочу розповісти, що з Україною спростила візовий режим одна із найгарніших країн, які я бачила в своєму житті. Я там була ще у 2021 році. Тоді для подорожі треба було їхати в посольство у Києві, оформлювати візу. А тепер дозвіл на в'їзд робиться за декілька хвилин онлайн", – ділиться власним досвідом блогерка, в якої понад 200 підписників у TikTok.

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Переваги цього напрямку

Євгенія каже, що саме там вперше зблизька побачила китів, відвідала один з найсмачніших ресторанів, а також постійно помічала лентикулярні хмари.

"А ще це найдоступніше місце на планеті, щоб побачити пінгвінів у природному середовищі. Вони там бігають прямо під ногами", – зізнається дівчина.

Там можна побачити пінгвінів у природному середовищі Фото: TikTok Там можна побачити пінгвінів у природному середовищі Фото: TikTok

Серед переваг – прекрасні пейзажі, а також рівні дороги, по яких приємно їхати на авто.

"Пейзажі та дороги просто нереальні, особливо якщо взяти вінтажне авто – це взагалі окремий експірієнс", – згадує блогерка, демонструючи кадри зі своєї подорожі.

Головні мінуси

За її словами, не обійдеться без мінусів, зокрема, це вартість квитків та підвищені ризики для здоров'я та безпеки, оскільки у деяких районах цієї країни високий рівень криміналу.

"Ця країна, звісно, Південна Африка. Чи хотіли б ви там побувати?" – розкрила інтригу Євгенія у кінці свого влогу.

Серед недоліків – висока вартість квитків Фото: TikTok Серед недоліків – висока вартість квитків Фото: TikTok

До речі, офіційне повідомлення про те, що Україна спрощує візовий режим з ПАР з’явилося 8 вересня 2026 року. Саме відтоді українці отримали можливість оформлювати 90-денні візи онлайн замість тривалої процедури з поїздками до консульства ПАР у Польщі.

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