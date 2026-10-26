Бывшая жена Кличко похвасталась образом греческой богини: как она выглядит сейчас (фото)

Модель Наталья Егорова, бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, появилась на публике в роскошном образе греческой богини Афродиты. Она посетила светское мероприятие в Германии.

Соответствующими фотографиями Егорова поделилась со своими подписчиками на своей странице в Instagram (natalia_yegorova). Поклонники модели остались под приятным впечатлением от её наряда и засыпали Наталью комплиментами.

Вместе с подругами бывшая жена Кличко продемонстрировала свой наряд на Лейпцигском оперном балу.

Как сейчас выглядит Наталья Егорова

Темой светского мероприятия стал девиз: "Калиспера, Салоники!". На этом масштабном мероприятии звучала классическая музыка, проходили танцы, выступления знаменитостей, а также проводились благотворительные акции.

Бывшая Кличко выбрала для мероприятия изысканное платье от бренда Sima Couture в стиле греческой богини Афродиты. Тем временем её подруга перевоплотилась в Амфитриту.

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"Мы отнеслись к теме "Греция" совершенно серьезно! Вместе с Натальей мы перевоплотились в Амфитриту и Афродиту, надев платья от Sima Couture, и на один вечер перенесли гору Олимп в Лейпциг. Незабываемый вечер, наполненный гламуром, фантастической музыкой, прекрасными моментами и настоящей энергией греческих богинь!" — подписала снимки подруга Егоровой.

Наталья Егорова на светском мероприятии Фото: Instagram Наталья Егорова на светском мероприятии Фото: Instagram Наталья Егорова на светском мероприятии Фото: Instagram

В комментариях под постом Наталью и её подругу засыпали приятными комплиментами. Подписчики отметили, что женщины выглядели потрясающе на светском мероприятии.

"Вы оба — невероятно очаровательны";

"Вау! Вы оба — просто потрясающе красивы!";

"Вау, волшебно";

"Королевы".

Что известно о бывшей жене Кличко

Виталий Кличко и Наталья Егорова поженились в 1996 году. Пара прожила вместе 25 лет. У них трое общих детей.

Однако в 2022 году звездная чета рассталась. По их словам, они до сих пор поддерживают дружеские и уважительные отношения.

На протяжении многих лет брака супруги жили в двух странах: Виталий строил политическую карьеру в Украине, а Наталья — жила в Германии, занимаясь музыкальной и модельной карьерой.

Наталья Егорова с детьми от Кличко Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Модель Наталья Егорова вернулась из Германии в Украину и посетила места своего детства. Во время поездки в Ивано-Франковскую область и в Ужгород знаменитость встретилась с близкими людьми и поделилась трогательными воспоминаниями.

Также бывшая жена Кличко впервые откровенно заговорила о личной жизни. Она рассказала, что не потеряла надежды найти новую любовь и выйти замуж.

Кроме того, Наталья Егорова отреагировала на смерть бывшей невесты Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери.