Колишня Кличка "засвітилася" в одязі грецької богині: як вона зараз виглядає (фото)

Модель Наталія Єгорова, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, вийшла на публіку у розкішному образі грецької богині Афродити. Вона відвідала світський захід у Німеччині.

Відповідними фото Єгорова поділилась із підписниками на своїй сторінці в Instagram (natalia_yegorova). Прихильники моделі залишились під приємним враженням від її вбрання та засипали Наталю компліментами.

Разом із подругами колишня Кличка похизувалась образом на Лейпцизькому оперному балі.

Як зараз виглядає Наталія Єгорова

Темою світського заходу став девіз: "Каліспера, Салоніки!". На масштабній події звучала класична музика, були танці, виступи знаменитостей, а також благодійність.

Колишня Кличка для заходу обрала вишукану сукню від бренду Sima Couture у стилі грецької богині Афродити. Тим часом її подруга перевтілилася у Амфітріту.

Видео дня

"Ми поставилися до теми "Греція" цілком серйозно! Разом із Наталією ми перевтілилися в Амфітріту й Афродіту, одягнувши сукні від Sima Couture, і на один вечір перенесли гору Олімп до Лейпцига. Незабутній вечір, сповнений гламуру, фантастичної музики, прекрасних моментів і справжньої енергії грецьких богинь!" — підписала кадри подруга Єгорової.

Наталія Єгорова на світському заході Фото: Instagram Наталія Єгорова на світському заході Фото: Instagram Наталія Єгорова на світському заході Фото: Instagram

У коментарях під дописом Наталію та її подругу засипали приємними компліментами. Підписники зауважили, що жінки мали приголомшливий вигляд на світському заході.

"Ви обоє — неймовірно чарівні";

"Вау! Ви обоє — просто приголомшливо красиві!";

"Вау, магічно";

"Королеви".

Що відомо про колишню Кличка

Віталій Кличко та Наталія Єгорова одружилися у 1996 році. Пара була разом 25 років. У них є троє спільних дітей.

Однак у 2022 році зіркове подружжя розлучилось. За їхніми словами, вони досі перебувають у дружніх та поважних стосунках.

Протягом багатьох років шлюбу пара жила на дві країни: Віталій будував політичну кар'єру в Україні, а Наталія – мешкала у Німеччині, займаючись музичною та модельною кар’єрою.

Наталія Єгорова з дітьми від Кличка Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Модель Наталія Єгорова повернулася з Німеччини до України та відвідала місця свого дитинства. Під час поїздки на Івано-Франківщину та в Ужгород знаменитість зустрілася з близькими людьми і поділилася зворушливими спогадами.

Також колишня Кличка вперше відверто заговорила про особисте життя. Вона розповіла, що не втратила надії знайти нове кохання та дійти з кимось до вінця.

Крім того, Наталія Єгорова відреагувала на смерть екснареченої Володимира Кличка, американської акторки Гайден Панеттьєрі.