"Хочу старіти не одна": колишня Кличка заговорила про нового обранця і весілля (фото)

Колишня модель і йога-коуч Наталія Єгорова, яка після розлучення з мером Києва Віталієм Кличком мешкає в Німеччині, вперше відверто заговорила про особисте життя.

52-річна Наталія у великому інтерв'ю німецькому таблоїду Bild розповіла, що не втратила надії знайти нове кохання та дійти з кимось до вінця. Попри розлучення, вона не приховує теплих почуттів до Кличка. За словами жінки, роки, прожиті разом, не пройшли даремно, і повага між ними залишилася непохитною.

"Він – батько моїх дітей, людина, яку я дуже поважаю та з якою пройшла довгий шлях", – зізналася Наталія.

Наталія Єгорова дала інтерв'ю німецькому таблоїду Bild Фото: Facebook

Анонс інтерв'ю з фотографією друкованої версії таблоїда Єгорова опублікувала на своїй сторінці у Facebook (nataliayegorova26) у неділю, 20 вересня.

Особисте життя Наталії Єгорової

Єгорова не зрікається шлюбу, навпаки – чекає на нього.

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"Так, я хочу весілля. Я хочу мати облучку на пальці. Я хочу знову сказати: "Так". І я хочу старіти не одна", – поділилася ексдружина мера Києва.

Втім, чоловіка, з яким можна було б будувати спільне майбутнє, наразі поруч немає. Пошуки, за словами Єгорової, тривають, хоча про особисте життя вона воліє зайвого не розголошувати.

"Звичайно, я зустрічалася. Я не свята. Люблю своє особисте життя. Я жінка. Але я не одразу представляю кожного чоловіка публіці", – зізналась жінка.

Стосунки Кличка і Єгорової

Наталія Єгорова та Віталій Кличко роками жили нарізно ще до офіційного розлучення: вона – у Гамбурзі, він – у Києві. Про розрив стосунків мер столиці повідомив 15 серпня 2022 року, а вже наступного дня його слова підтвердила й дружина. Причиною розставання подружжя назвало саме дистанцію.

Після розлучення Єгорова відмовилася від прізвища ексчоловіка, повернувши собі дівоче, а в грудні 2023 року колишнє подружжя остаточно уклало угоду про поділ майна.

Кличко передав Єгоровій чотириповерховий будинок у Гамбурзі площею 750 м² вартістю майже 228 млн грн. Натомість вона віддала йому будинок відпочинку в селі Лютіж на Київщині площею 785,5 м² вартістю 69 млн грн, а також права на Land Rover Discovery 2013 року випуску оціночною вартістю 911 436 грн. Крім нерухомості, колишнє подружжя поділило й заощадження: майже 4 млн грн у США та близько 2,7 млн грн у Монако.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталія Єгорова наразі активно залучена в знімання німецьких "Танців із зірками".

Також було опубліковано рідкісне фото молодшого сина Наталії Єгорової та Віталія Кличка.

У Малібу (Каліфорнія) попрощались з американською акторкою та колишньою нареченою Володимира Клича Гайден Панеттьєрі. Церемонія пройшла у суботу, 19 вересня.