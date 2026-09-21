"Хочу стареть не одна": бывшая жена Кличко рассказала о новом избраннике и свадьбе (фото)

Бывшая модель и тренер по йоге Наталья Егорова, которая после развода с мэром Киева Виталием Кличко проживает в Германии, впервые откровенно рассказала о своей личной жизни.

52-летняя Наталья в большом интервью немецкому таблоиду Bild рассказала, что не теряет надежды найти новую любовь и выйти замуж. Несмотря на развод, она не скрывает теплых чувств к Кличко. По словам женщины, годы, прожитые вместе, не прошли зря, и уважение между ними осталось непоколебимым.

"Он — отец моих детей, человек, которого я очень уважаю и с которым прошла долгий путь", — призналась Наталья.

Наталья Егорова дала интервью немецкому таблоиду Bild Фото: Facebook

Анонс интервью с фотографией печатной версии таблоида Егорова опубликовала на своей странице в Facebook (nataliayegorova26) в воскресенье, 20 сентября.

Личная жизнь Натальи Егоровой

Егорова не отказывается от брака, наоборот — ждёт его.

Видео дня

"Да, я хочу свадьбу. Я хочу, чтобы на пальце было обручальное кольцо. Я хочу снова сказать: "Да". И я хочу стареть не одна", — поделилась бывшая супруга мэра Киева.

Впрочем, мужчины, с которым можно было бы строить общее будущее, пока рядом нет. Поиски, по словам Егоровой, продолжаются, хотя о личной жизни она предпочитает не разглашать лишнего.

"Конечно, я встречалась. Я не святая. Люблю свою личную жизнь. Я женщина. Но я не сразу представляю каждого мужчину публике", — призналась женщина.

Отношения Кличко и Егоровой

Наталья Егорова и Виталий Кличко годами жили порознь ещё до официального развода: она — в Гамбурге, он — в Киеве. О разрыве отношений мэр столицы сообщил 15 августа 2022 года, а уже на следующий день его слова подтвердила и супруга. Причиной расставания супруги назвали именно расстояние.

После развода Егорова отказалась от фамилии бывшего мужа, вернув себе девичью фамилию, а в декабре 2023 года бывшие супруги окончательно заключили соглашение о разделе имущества.

Кличко передал Егоровой четырёхэтажный дом в Гамбурге площадью 750 м² стоимостью почти 228 млн грн. Взамен она передала ему загородный дом в селе Лютиж Киевской области площадью 785,5 м² стоимостью 69 млн грн, а также права на Land Rover Discovery 2013 года выпуска оценочной стоимостью 911 436 грн. Помимо недвижимости, бывшие супруги разделили и сбережения: почти 4 млн грн в США и около 2,7 млн грн в Монако.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Наталья Егорова в настоящее время активно участвует в съемках немецкой версии шоу "Танцы со звездами".

Также была опубликована редкая фотография младшего сына Натальи Егоровой и Виталия Кличко.

В Малибу (Калифорния) простились с американской актрисой и бывшей невестой Владимира Клича Хайден Панеттьери. Церемония состоялась в субботу, 19 сентября.