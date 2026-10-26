56-летняя Ирина Билык показала, как она менялась с годами (фото)

56-летняя украинская певица Ирина Билык поддалась ностальгии и показала себя в разные годы с начала своей карьеры на сцене.

В Instagram артистка поделилась архивными кадрами и поразмышляла о том, что же не изменилось с тех пор.

Ирина Билык показала себя в молодости

"Смотрю на эти кадры и улыбаюсь. Столько всего изменилось, но кое-что остаётся неизменным — музыка, эмоции и любовь, которую мы разделяем с вами уже столько лет", — написала звезда.

На архивных кадрах можно увидеть Ирину с разными прическами.

"А вы помните меня именно такой?" — спросила Билык.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакция сети

В комментариях украинцы написали много теплых слов, адресованных Ирине:

"А я помню, как мы, будучи совсем подростками, гуляли по вечерам по городу и постоянно пели "Ты мой". Боже, какое это было классное время. Хотя мне уже за 40, я не помню, что вчера ела, но песни Ирины Билык помню наизусть до сих пор".

"Помню "Франсуа", "Так просто", "Ты мой". Мне казалось, что каждая песня о мне, а я — главная героиня. До сих пор слышу этот родной голос и кажется, что мне снова 15 и вся жизнь впереди, каждая история любви, каждая исповедь, каждое признание. Спасибо за творчество".

"Обожаю, легенда!"

"Помним, любим, ваши песни всегда в сердце".

"Всегда супермодная и очень красивая, а песни, которые трогают душу".

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