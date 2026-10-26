Стиль життя
56-річна Ірина Білик показала, як змінювалася з роками (фото)
56-річна українська співачка Ірина Білик піддалася ностальгії та показала себе в різні роки з початку своєї кар'єри на сцені.
В Instagram артистка поділилася архівними кадрами та поміркувала про те, що ж не змінилося з того часу.
Ірина Білик показала себе в молодості
"Дивлюся на ці кадри й усміхаюся. Стільки всього змінилося, але дещо залишається незмінним — музика, емоції та любов, яку ми розділяємо з вами вже стільки років", — написала зірка.
На архівних кадрах можна побачити Ірину з різними зачісками.
"А ви пам’ятаєте мене саме такою?" — запитала Білик.
Реакція мережі
У коментарях українці написали багато теплих слів, адресованих Ірині:
- "А я памʼятаю, як ми зовсім підлітками гуляли вечорами містом і постійно співали "Ти мій". Боже, які були класні часи. Хоч мені вже 40+, я не памʼятаю, що вчора їла, але пісні Ірини Білик памʼятаю на памʼять до сих пір".
- "Памятаю Франсуа, Так просто, Ти мій. Мені здавалося, що кожна пісня про мене, а я — головна героїня. До сьогодні чую цей рідний голос і здається, що мені знову 15 і все життя попереду, кожна історія любові, кожна сповідь, кожне зізнання. Дякую за творчість".
- "Обожнюю, легенда!"
- "Памʼятаємо, любимо, Ваші пісні завжди в серці".
- "Завжди супер модна і дуже красива, а пісні, які за душу беруть".
Видео дня
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик вразила кардинальною зміною образу: артистка продемонструвала нову зачіску, чим приємно здивувала фанатів.
- Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм мав почуття до співачки під час зйомок у її кліпі на пісню "Я люблю його".
Зірка заговорила про правду та викликала бурхливу реакцію підписників.