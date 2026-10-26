Известного певца "застукали" на свидании со старшей на 15 лет актрисой (фото)

39-летнего солиста популярной американской группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса заподозрили в новом романе сразу после появления новостей о разрыве с возлюбленной.

Фронтмена "застукали" с 54-летней колумбийско-американской актрисой Софией Вергарой, которая старше его на 15 лет. Звёзд заметили на свидании. Об этом пишет TMZ.

Рейнольдс и Вергара встречаются?

Папарацци "словили" Софию и Дэна за ужином в Лос-Анджелесе. Говорят, что химия между ними была заметна с первого взгляда. Актриса и певец держались за руки и с особым вниманием смотрели друг на друга.

Более того, Рейнольдс и Вергара покинули ресторан вместе — через "черный ход".

София Вергара Фото: Sofia Vergara/Instagram

Дэн Рейнольдс и Минка Келли расстались

По словам инсайдера, пара недавно рассталась после 4 лет отношений. Причина разрыва не разглашается.

Рейнольдс и Келли начали встречаться в 2022 году. До этого фронтмен группы более 10 лет был женат на Эйже Волкман. У пары четверо детей — 14-летняя Эрроу, 9-летние Гия Джеймс и Коко Рэй, а также 7-летний Валентайн.

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В 2018 году фронтмен Imagine Dragons объявил о разводе с женой. Однако впоследствии пара снова сошлась, и в 2019 году у них родился ребёнок.

Дэн Рейнольдс и Минка Келли Фото: Instagram

В 2022 году певец во второй раз сообщил о расставании с женой.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Американский певец и фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс расстался со своей возлюбленной Минкой Келли. Пара была вместе четыре года.

София Вергара рассталась с врачом Джастином Салиманом. До этого она была замужем за актёром Джо Манганьелло.

Кроме того, Фокус писал о слухах о романе певицы Шакиры и гонщика Льюиса Хэмилтона.