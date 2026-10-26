Відомого співака "зловили" на побаченні зі старшою на 15 років акторкою (фото)

39-річного соліста популярного американського гурту Imagine Dragons Дена Рейнольдса запідозрили в новому романі одразу після новин про розрив з коханою.

Фронтмена "зловили" з 54-річною колумбійсько-американською акторкою Софією Вергарою, яка старша за нього на 15 років. Зірок помітили на побаченні. Про це пише TMZ.

Рейнольдс та Вергара зустрічаються?

Папараці "зловили" Софію та Дена за вечерею в Лос-Анджелесі. Кажуть, що хімія між ними була помітна одразу. Акторка та співак трималися за руки та з особливою увагою дивилися одне на одного.

Ба більше, Рейнольдс та Вергара покинули ресторан разом — через "чорний хід".

Софія Вергара Фото: Sofia Vergara/Instagram

Ден Рейнольдс та Мінка Келлі розійшлися

За словами інсайдера, пара нещодавно завершила свої стосунки після 4 років роману. А причина розриву не розголошується.

Рейнольдс та Келлі почали зустрічатися у 2022 році. До цього фронтмен гурту понад 10 років був у шлюбі з Ейжою Волкман. У пари четверо дітей — 14-річна Ерроу, 9-річні Гія Джеймс і Коко Рей та 7-річний Валентайн.

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У 2018 році фронтмен Imagine Dragons заявив про розлучення з дружиною. Однак згодом пара знову зійшлася і у 2019-му у них народилася дитина.

Ден Рейнольдс та Мінка Келлі Фото: Instagram

У 2022 році співак удруге повідомив про розставання з дружиною.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Американський співак і фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс розійшовся зі своєю коханою Мінкою Келлі. Пара була разом чотири роки.

Софія Вергара розійшлася з лікарем Джастіном Саліманом. До цього вона була одружена з актором Джо Манганьєлло.

Також Фокус писав про чутки щодо роману співачки Шакіри та гонщика Льюїса Гамільтона.