Не узнать: 84-летний известный актер поражает своей формой (фото)

Харрисон Форд доказал, что возраст — это всего лишь цифра: актер продемонстрировал свои мускулы во время энергичной поездки на велосипеде вдоль пляжа.

Звезда фильма "Индиана Джонс" выглядел в отличной физической форме, катаясь по побережью Лос-Анджелеса на велосипеде, напоминавшем высококлассный горный байк. Об этом пишет Daily Mail.

Харрисон Форд выглядит неузнаваемо

Форд, который уже давно ведет активный образ жизни (в прошлом месяце его также видели за рулем велосипеда), имеет в своём распоряжении несколько разных велосипедов для различных типов местности — в частности, горный велосипед марки Cannondale, который он использует для поездок по побережью.

Актёр выглядел вполне готовым к длительной поездке: на нём была специальная велоэкипировка — шорты, облегающая футболка, перчатки для лучшего сцепления с рулём, защитный шлем и солнцезащитные очки.

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Харрисон Форд выглядит неузнаваемо Фото: X (Twitter)

Секреты фигуры актёра

Звезда фильма "Бегущий по лезвию" также является заядлым пилотом и владеет коллекцией летательных аппаратов, однако недавно в интервью изданию People он признался, что в последнее время чаще выбирает велосипед.

"Я время от времени летаю, но сейчас делаю это реже", — рассказал актер.

Отметим, что в 2015 году он получил многочисленные травмы — перелом таза, раздробленную правую лодыжку, перелом руки и рваную рану головы — когда его винтажный самолет времён Второй мировой войны совершил аварийную посадку на поле для гольфа в Лос-Анджелесе.

"Одно не заменяет другого, — добавил он. — Но раньше я много времени проводил в полётах. Теперь же я много времени уделяю езде на велосипеде".

Помимо езды на велосипеде, Форд поддерживает хорошую физическую форму, играя в теннис, выполняя легкие силовые упражнения в тренажерном зале, катаясь на лыжах и придерживаясь здорового питания.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Американский актёр Харрисон Форд и его жена, актриса Калиста Флокхарт, появились на красной дорожке в Pacific Design Center.

Первый муж Анджелины Джоли, 53-летний английский актёр Джонни Ли Миллер, выглядит неузнаваемо на последнем снимке.

Кроме того, Фокус писал о выпускном вечере сына Форда в 2023 году.