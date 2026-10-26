Не впізнати: 84-річний відомий актор вражає своєю формою (фото)

Гаррісон Форд довів, що вік — це лише цифра: актор продемонстрував свої м'язи під час енергійної поїздки на велосипеді вздовж пляжу.

Зірка фільму "Індіана Джонс" виглядав у чудовій фізичній формі, катаючись узбережжям Лос-Анджелеса на велосипеді, що нагадував висококласний гірський байк. Про це пише Daily Mail.

Гаррісон Форд виглядає невпізнавано

Форд, який вже давно веде активний спосіб життя (минулого місяця його також бачили за кермом велосипеда), має у своєму розпорядженні кілька різних байків для різних типів місцевості — зокрема, гірський велосипед марки Cannondale, який він використовує для поїздок узбережжям.

Актор виглядав цілком готовим до тривалої поїздки: на ньому було спеціальне велоекіпірування — шорти, обтисла футболка, рукавички для кращого зчеплення з кермом, захисний шолом і сонцезахисні окуляри.

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Гаррісон Форд виглядає невпізнавано Фото: X (Twitter)

Секрети форми актора

Зірка фільму "Той, хто біжить по лезу" також є завзятим пілотом і володіє колекцією літальних апаратів, проте нещодавно в інтерв'ю виданню People він зізнався, що останнім часом частіше обирає велосипед.

"Я час від часу літаю, але зараз роблю це рідше", — розповів актор.

Зазначимо, що у 2015 році він отримав численні травми — перелом таза, роздроблену праву щиколотку, перелом руки та рвану рану голови — коли його вінтажний літак часів Другої світової війни здійснив аварійну посадку на полі для гольфу в Лос-Анджелесі.

"Одне не замінює іншого, — додав він. — Але раніше я проводив багато часу в польотах. Тепер же я багато часу приділяю їзді на велосипеді".

Окрім їзди на велосипеді, Форд підтримує гарну фізичну форму, граючи в теніс, виконуючи легкі силові вправи в тренажерному залі, катаючись на лижах і дотримуючись здорового харчування.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Перший чоловік Анджеліни Джолі, 53-річний англійський актор Джонні Лі Міллер, виглядає невпізнаваним на останньому знімку.

Також Фокус писав про випускний вечір сина Форда у 2023 році.