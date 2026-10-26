Тина Кароль поразила образами от украинских брендов: они стоят несколько тысяч (фото)

Украинская певица Тина Кароль предстала перед публикой в нескольких роскошных образах. Во время концертов в Одессе и Николаеве звезда появилась на сцене в вечерних платьях, а также в комбинезоне с кристаллами.

Артистка поделилась соответствующими фотографиями на своей странице в Instagram (tina_karol). Поклонники Кароль не устояли перед её нарядом и оставили множество приятных комплиментов в комментариях под постом.

Интересно, что для выхода в свет певица выбрала наряды известных украинских брендов Brillea, ODA и Zigzag. Стоимость нарядов достигает нескольких тысяч гривен.

Как выглядела Кароль

Так, для выступлений певица выбрала три платья от бренда Brillea. Первый её образ состоял из длинного платья синего цвета, украшенного блестящими элементами. Стоимость такого наряда составляет семь тысяч гривен.

На других фото Кароль продемонстрировала фиолетовое платье с высоким разрезом и акцентными плечами. Для третьего образа артистка выбрала платье шоколадного цвета с драпировкой, которое идеально подчеркивает фигуру Кароль.

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Кроме того, знаменитость надела комбинезон украинского бренда ODA. Он отличается украшениями из кристаллов, которые придают образу изысканность. В настоящее время стоимость наряда составляет 4 620 гривен.

Роскошные образы Тины Кароль Фото: Instagram Роскошные образы Тины Кароль Фото: Instagram Роскошные образы Тины Кароль Фото: Instagram Роскошные образы Тины Кароль Фото: Instagram Роскошные образы Тины Кароль Фото: Instagram Роскошные образы Тины Кароль Фото: Instagram Роскошные образы Тины Кароль Фото: Instagram Роскошные образы Тины Кароль Фото: Instagram

Поклонники Кароль засыпали её комплиментами, отметив, что все образы певицы выглядят великолепно.

"Очень красивая";

"Какая вы красавица";

"Королева!";

"Образы просто топ";

"Эти образы очень идут! И прическа классная!".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тина Кароль недавно дала концерт в Полтаве. Во время исполнения песни, которую она посвятила покойному мужу Евгению Огиру, на сцене появился мистический знак.

Украинская певица выступила на концерте в необычном наряде. Для выхода на сцену звезда выбрала леопардовое платье от известного бренда BALYKINA.

Кстати, в ноябре Кароль будет отмечать 18-летие своего сына Вениамина. Сейчас парень учится за границей. Артистка рассказала, когда он вернётся в Украину.