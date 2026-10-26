Тіна Кароль вразила образами від українських брендів: вони коштують кілька тисяч (фото)

Українська співачка Тіна Кароль вийшла на публіку у кількох розкішних образах. Під час концертів в Одесі та Миколаєві зірка з’явилась на сцені у вечірніх сукнях, а також комбінезоні з кристалами.

Відповідними фото артистка поділилась на своїй сторінці в Instagram (tina_karol). Прихильники Кароль не встояли перед її вбранням та залишили багато приємних компліментів у коментарях під дописом.

Цікаво, що для виходу у світ співачка обрала одяг відомих українських брендів Brillea, ODA та Zіgzag. Вартість образів сягає кілька тисяч гривень.

Як виглядала Кароль

Так, для виступів співачка обрала три сукні від бренду Brillea. Перший її образ складався з довгого вбрання синього кольору, який вирізняється блискучими елементами. Вартість такого аутфіту становить сім тисяч гривень.

На інших фото Кароль похизувалась фіолетовою сукнею з високим розрізом та акцентними плечима. Для третього образу артистка обрала сукню шоколадного кольору з драпіруванням, яка ідеально підкреслює фігуру Кароль.

Видео дня

Крім цього, знаменитість одягла комбінезон українського бренду ODA. Він вирізняється прикрашеними кристалами, які додають вишуканості образу. Наразі вартість вбрання коштує 4 620 гривень.

Розкішні образи Тіни Кароль Фото: Instagram Розкішні образи Тіни Кароль Фото: Instagram Розкішні образи Тіни Кароль Фото: Instagram Розкішні образи Тіни Кароль Фото: Instagram Розкішні образи Тіни Кароль Фото: Instagram Розкішні образи Тіни Кароль Фото: Instagram Розкішні образи Тіни Кароль Фото: Instagram Розкішні образи Тіни Кароль Фото: Instagram

Шанувальники Кароль засипали її компліментами, зазначивши, що усі образи співачки мають неперевершений вигляд.

«Дуже красива»;

«Яка ви красуня»;

«Королева!»;

«Образи топ»;

«Дуже пасують ці образи! І зачіска класна!».

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тіна Кароль нещодавно провела концерт у Полтаві. Під час виконання пісні, яку вона присвятила покійному чоловікові Євгену Огіру, на сцені з’явився містичний знак.

Українська співачка виступила на концерті у незвичному вбранні. Для появи на публіці зірка обрала леопардову сукню від відомого бренду BALYKINA.

До речі, Кароль у листопаді святкуватиме 18-річчя сина Веніаміна. Зараз хлопець навчається за кордоном. Артистка розповіла, коли він повернеться до України.