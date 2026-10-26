Королева Испании Летиция упала на публике (видео)

Королева Испании Летиция оказалась в неловкой ситуации: она упала во время официального мероприятия.

Накануне монарх вместе с семьёй отправилась в город Льянес. При выходе из лодки королева поскользнулась.

Королева Летиция упала на публике

Королеве пришлось пережить неловкий момент, когда она прибыла на официальное мероприятие в Льянесе вместе со своим мужем, королем Филиппом, и двумя дочерьми — принцессой Леонор и инфантой Софией.

Во время визита королевская семья вручила награду "Образцовый город 2026 года" Гильдии рыбаков имени Святой Анны в Льянесе. После этого они осмотрели рыболовецкое судно. Однако на кадрах, полученных изданием HOLA!, видно, как Летиция поскользнулась и упала на палубу.

Хотя помощники сразу же бросились ей на помощь, испанская королева смогла подняться самостоятельно.

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Перед началом мероприятия было неясно, смогут ли члены королевской семьи подняться на борт судна из-за волн на море. Буквально за день до визита море было очень неспокойным, а высокие волны заливали палубу.

Ранее в этом месяце Летиция уже попадала в неловкую ситуацию: во время дипломатического приема ей не ответили на рукопожатие. Королевская семья приветствовала послов и представителей городов Сеута и Мелильи, однако один из послов проигнорировал протянутые руки Летиции, Леонор и Софии.

Хотя некоторые пользователи социальных сетей назвали такой отказ от рукопожатия "неуважением", считается, что это произошло по религиозным и культурным причинам.

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