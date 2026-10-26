Королева Іспанії Летиція впала на публіці (відео)

Королева Іспанії Летиція потрапила в незручну ситуацію: вона впала під час офіційного заходу.

Напередодні монарша особа разом із сім’єю вирушила до міста Льянес. Під час виходу з човна королева послизнулася.

Королева Летиція впала на публіці

Королеві довелося пережити незручний момент, коли вона прибула на офіційний захід у Льянесі разом зі своїм чоловіком, королем Філіпом, та двома доньками — принцесою Леонор та інфантою Софією.

Під час візиту королівська родина вручила нагороду "Зразкове місто 2026 року" Гільдії рибалок імені Святої Анни в Льянесі. Після цього вони оглянули рибальське судно. Однак на кадрах, отриманих виданням HOLA!, видно, як Летиція послизнулася і впала на палубу.

Хоча помічники одразу кинулися їй на допомогу, іспанська королева змогла підвестися самостійно.

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Перед початком заходу було незрозуміло, чи зможуть члени королівської родини піднятися на борт судна через хвилі на морі. Всього за день до візиту море було дуже неспокійним, а високі хвилі заливали палубу.

Раніше цього місяця Летиція вже потрапляла в незручну ситуацію: під час дипломатичного прийому їй не відповіли на рукостискання. Королівська родина вітала послів та представників міст Сеута й Мелілья, проте один із послів проігнорував простягнуті руки Летиції, Леонор та Софії.

Хоча дехто в соціальних мережах назвав таку відмову від рукостискання "неповагою", вважається, що це сталося з релігійних та культурних причин.

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