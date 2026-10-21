Кейт Міддлтон потрапила в конфуз на публіці: "Врятуйте принцесу" (фото)

Сукня принцеси Кейт потрапила в халепу під час офіційного бенкету: поділ застряг під стільцем.

Принцеса Уельська уважно слухала промову короля Чарльза під час урочистого бенкету на честь султана Оману, але, схоже, не помітила проблеми зі своєю сукнею.

Кейт Міддлтон потрапила в конфуз

43-річна Кетрін була в приголомшливій жовтій сукні від Elie Saab, доповненій тіарою "Вузлики кохання". Вона прибула до Віндзорського замку разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, а також королем і королевою на урочисту вечерю, влаштовану на честь султана Оману.

Проте, поки король Чарльз виголошував промову, висловлюючи похвалу своєму старшому синові та відзначаючи відносини між двома країнами, шанувальники королівської родини помітили, що принцеса зіткнулася з неприємністю: її вбрання опинилося в пастці.

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"О ні, стілець на сукні!" — написав один з користувачів, а інший занепокоєно додав: "Якщо вона встане — почнеться хаос".

"Хто-небудь, врятуйте принцесу Кетрін від цієї халепи зі стільцем і сукнею!" — зауважив третій коментатор.

Кейт Міддлтон потрапила в конфуз Фото: The Royal Family

Поки Кейт уважно слухала промову свого свекра, вона, схоже, не помітила, що накидка її сукні затиснута ніжкою стільця — через що тканина могла порватися.

Утім, невдовзі принцесу побачили вже на ногах: вона спілкувалася з гостями, тож, судячи з усього, її вбрання залишилося неушкодженим.

Деталі образу принцеси Уельської

Для цього заходу Кетрін обрала ефектну сукню від ліванського дизайнера Елі Сааба з V-подібним вирізом і напівпрозорою накидкою.

Свій образ вона доповнила улюбленою тіарою — "Вузлики кохання", що належала королеві Мері. Також вона одягла сережки та браслет покійної королеви, а ще — знаки Королівського сімейного ордена короля Чарльза II, стрічку та зірку Королівського Вікторіанського ордена.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

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