Одна річ, яку Кейт Міддлтон постійно забуває під час виходів (фото)

Кейт Міддлтон веде надзвичайно насичене життя, поєднуючи ролі дружини, матері трьох дітей і майбутньої королеви Англії, тож не дивно, що 44-річна принцеса іноді буває забудькуватою.

Напередодні в Пулборо Кетрін приєдналася до команди West Sussex Minibus, щоб привернути увагу до цієї громадської транспортної організації, яка допомагає місцевим жителям з обмеженою мобільністю, адже самостійно пересуватися їм було б складно.

Кейт Міддлтон забуває одну річ

Принцеса сіла в мікроавтобус, щоб забрати з дому 94-річну Стеллу Дрюетт, а потім розмістилася поруч із нею в салоні й зав’язала дружню розмову, пише Hello Magazine.

Під час спілкування дружина принца Вільяма пожартувала, що є одна річ, яку вона ніколи не згадує взяти із собою на такі заходи. "Усі постійно біжать за мною з криком: "Ви забули сумочку!"" — сміючись, розповіла Міддлтон.

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Сумочка — не єдина річ, яку Кейт часто губить; раніше вона зізнавалася подкастерці Джованні Флетчер, що постійно втрачає свій телефон.

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Вона розповіла мені, що їй дуже важко стежити за телефоном, — поділилася Джованна з виданням The Times. — Вона постійно його губить. Того року всі її різдвяні подарунки були пов’язані саме з тим, щоб вона не губила телефон. Усе зводилося до того, щоб вона його не загубила".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Том Круз порушив суворий британський королівський протокол, коли поцілував в обидві щоки принцесу Уельську Кейт Міддлтон.

Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до монаршої родини.

Принцеса Уельська, ймовірно, ніколи і не бачила вживу свою племінницю, принцесу Лілібет, з моменту її народження в США у 2021 році.