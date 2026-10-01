Одна вещь, которую Кейт Миддлтон постоянно забывает (фото)

Кейт Миддлтон ведет чрезвычайно насыщенную жизнь, совмещая роли жены, матери троих детей и будущей королевы Англии, поэтому неудивительно, что 44-летняя принцесса иногда бывает забывчивой.

Накануне в Пулборо Кэтрин присоединилась к команде West Sussex Minibus, чтобы привлечь внимание к этой общественной транспортной организации, которая помогает местным жителям с ограниченной мобильностью, ведь самостоятельно передвигаться им было бы сложно.

Кейт Миддлтон забывает об одной вещи

Принцесса села в микроавтобус, чтобы забрать из дома 94-летнюю Стеллу Дрюэтт, а затем устроилась рядом с ней в салоне и завела дружескую беседу, пишет Hello Magazine.

Во время беседы супруга принца Уильяма пошутила, что есть одна вещь, которую она никогда не забывает взять с собой на такие мероприятия. "Все постоянно бегут за мной с криком: "Вы забыли сумочку!"" — со смехом рассказала Миддлтон.

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Сумочка — не единственная вещь, которую Кейт часто теряет; ранее она признавалась подкастерше Джованне Флетчер, что постоянно теряет свой телефон.

Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Она рассказала мне, что ей очень трудно следить за телефоном, — поделилась Джованна с изданием The Times. — Она постоянно его теряет. В том году все её рождественские подарки были связаны именно с тем, чтобы она не теряла телефон. Всё сводилось к тому, чтобы она его не потеряла".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Том Круз нарушил строгий британский королевский протокол, поцеловав принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон в обе щеки.

Король Чарльз III и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она присоединилась к королевской семье.

Принцесса Уэльская, вероятно, так и не видела свою племянницу, принцессу Лилибет, с момента её рождения в США в 2021 году.