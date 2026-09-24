Том Круз нарушил этикет ради поцелуев с Кейт Миддлтон (видео)

Том Круз нарушил строгий британский королевский протокол, когда поцеловал в обе щеки принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и взял её за руку на красной дорожке.

Это произошло в Лондоне на мировой премьере новой чёрной комедии и политической драмы с участием актёра под названием "Диггер", которую посетили принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям.

Том Круз поцеловал Кейт Миддлтон

Едва увидев принцессу в роскошном лиловом платье от Jenny Packham, Круз уверенно взял её за руку и помог спуститься по лестнице. А пока принц Уильям, стоявший в двух шагах, приходил в себя, голливудский сердцеед ещё и расцеловал будущую королеву в обе щеки.

Согласно официальному дворцовому этикету, рядовым гражданам запрещено первыми инициировать какой-либо физический контакт с членами королевской семьи, если те сами не протянут руку для приветствия. Однако реакция Кейт Миддлтон свидетельствует о том, что никакого скандала из-за этого не последовало.

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Том Круз поцеловал Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская с безупречной грацией и улыбкой отреагировала на джентльменский жест актера. Принц Уильям, который по этикету шёл рядом и не имел права публично проявлять тактичность, отнёсся к ситуации спокойно — они продолжили весело общаться с Томом Крузом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Том Круз, присутствовавший на премьере фильма "Лучший стрелок: Мэверик" в рамках благотворительной организации Film TV на площади Лестер-сквер в Лондоне, взял за руку Кейт Миддлтон на глазах у её мужа.

Король Чарльз III и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она присоединилась к королевской семье.

64-летний американский актёр Том Круз выглядит неузнаваемо в новой роли эксцентричного миллиардера в фильме "Диггер".