Том Круз порушив етикет заради поцілунків з Кейт Міддлтон (відео)
Том Круз порушив суворий британський королівський протокол, коли поцілував в обидві щоки принцесу Уельську Кейт Міддлтон та взяв її за руку на червоній доріжці.
Це сталося в Лондоні на світовій прем'єрі нової чорної комедії та політичної драми актора під назвою "Діггер", яку відвідали принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям.
Том Круз зацілував Кейт Міддлтон
Ледь побачивши принцесу в розкішній ліловій сукні від Jenny Packham, Круз упевнено взяв її за руку і допоміг спуститися зі сходів. А поки принц Вільям, який стояв за два кроки, приходив до тями, голлівудський серцеїд ще й розцілував майбутню королеву в обидві щоки.
Згідно з офіційним палацовим етикетом, пересічним громадянам заборонено першими ініціювати будь-який фізичний контакт з членами королівської родини, якщо вони самі не протягнуть руку для привітання. Проте реакція Кейт Міддлтон свідчить, що ніякого скандалу за цим не послідувало.
Принцеса Уельська з абсолютною грацією та посмішкою прийняла джентльменський жест актора. Принц Вільям, який за етикетом йшов поруч і не мав права публічно виявляти тактильність, поставився до ситуації спокійно — вони далі весело спілкувалися з Томом Крузом.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Том Круз, який був присутнім на прем'єрі фільму "Найкращий стрілець: Меверік" у межах благодійної організації Film TV на площі Лестер-сквер у Лондоні, взяв за руку Кейт Міддлтон на очах у її чоловіка.
- Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до монаршої родини.
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