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Кейт Міддлтон з Шарлоттою заскочили прямо в метро (фото)

Кейт Міддлтон помітили в метро
Кейт Міддлтон | Фото: Instagram

Принцесу Уельську Кейт Міддлтон та принцесу Шарлотту цими вихідними помітили в лондонському метро. Мати та донька скористалися лінією Elizabeth, а їхня поїздка привернула увагу очевидців своєю невимушеністю.

Це сталося 10-го жовтня. Хтось з пасажирів зняв принцес на відео. Про це пише ABC.

Кейт Міддлтон заскочили в метро

За словами очевидців, майбутня королева Великої Британії тримала дочку за руку, коли вони виходили з вагона на потрібній станції. Цей простий жест став одним з найзворушливіших моментів поїздки.

Лінія Elizabeth — одна з найновіших транспортних артерій Лондона. Вона з’єднує райони на заході та сході столиці й дає змогу швидко дістатися центру міста, названа на честь покійної королеви Єлизавети ІІ. Вийшли Кейт з дочкою на станції Tottenham Court Road.

Попри публічний статус, Кейт Міддлтон і принц Вільям намагаються давати дітям можливість вести якомога звичайніше життя. Такі поїздки нагадують, що навіть у родині майбутнього короля є місце для простих сімейних моментів.

Видео дня
принцеса шарлотта в метро
Принцесу Шарлотту помітили в метро
Фото: ABC

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Уельська завжди забуває цю одну річ під час публічних виходів.