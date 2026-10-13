Кейт Міддлтон з Шарлоттою заскочили прямо в метро (фото)

Принцесу Уельську Кейт Міддлтон та принцесу Шарлотту цими вихідними помітили в лондонському метро. Мати та донька скористалися лінією Elizabeth, а їхня поїздка привернула увагу очевидців своєю невимушеністю.

Це сталося 10-го жовтня. Хтось з пасажирів зняв принцес на відео. Про це пише ABC.

Кейт Міддлтон заскочили в метро

За словами очевидців, майбутня королева Великої Британії тримала дочку за руку, коли вони виходили з вагона на потрібній станції. Цей простий жест став одним з найзворушливіших моментів поїздки.

Лінія Elizabeth — одна з найновіших транспортних артерій Лондона. Вона з’єднує райони на заході та сході столиці й дає змогу швидко дістатися центру міста, названа на честь покійної королеви Єлизавети ІІ. Вийшли Кейт з дочкою на станції Tottenham Court Road.

Попри публічний статус, Кейт Міддлтон і принц Вільям намагаються давати дітям можливість вести якомога звичайніше життя. Такі поїздки нагадують, що навіть у родині майбутнього короля є місце для простих сімейних моментів.

Видео дня

Принцесу Шарлотту помітили в метро Фото: ABC

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Том Круз порушив суворий британський королівський протокол, коли поцілував в обидві щоки Кейт Міддлтон.

Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до монаршої родини.

Принцеса Уельська завжди забуває цю одну річ під час публічних виходів.