Кейт Міддлтон з Шарлоттою заскочили прямо в метро (фото)
Принцесу Уельську Кейт Міддлтон та принцесу Шарлотту цими вихідними помітили в лондонському метро. Мати та донька скористалися лінією Elizabeth, а їхня поїздка привернула увагу очевидців своєю невимушеністю.
Це сталося 10-го жовтня. Хтось з пасажирів зняв принцес на відео. Про це пише ABC.
Кейт Міддлтон заскочили в метро
За словами очевидців, майбутня королева Великої Британії тримала дочку за руку, коли вони виходили з вагона на потрібній станції. Цей простий жест став одним з найзворушливіших моментів поїздки.
Лінія Elizabeth — одна з найновіших транспортних артерій Лондона. Вона з’єднує райони на заході та сході столиці й дає змогу швидко дістатися центру міста, названа на честь покійної королеви Єлизавети ІІ. Вийшли Кейт з дочкою на станції Tottenham Court Road.
Попри публічний статус, Кейт Міддлтон і принц Вільям намагаються давати дітям можливість вести якомога звичайніше життя. Такі поїздки нагадують, що навіть у родині майбутнього короля є місце для простих сімейних моментів.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Том Круз порушив суворий британський королівський протокол, коли поцілував в обидві щоки Кейт Міддлтон.
- Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до монаршої родини.
Принцеса Уельська завжди забуває цю одну річ під час публічних виходів.