Кейт Миддлтон с Шарлоттой застали прямо в метро (фото)

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и принцессу Шарлотту в эти выходные заметили в лондонском метро. Мать и дочь воспользовались линией "Элизабет", и их поездка привлекла внимание очевидцев своей непринужденностью.

Это произошло 10 октября. Кто-то из пассажиров снял принцесс на видео. Об этом сообщает ABC.

Кейт Миддлтон застали в метро

По словам очевидцев, будущая королева Великобритании держала дочь за руку, когда они выходили из вагона на нужной станции. Этот простой жест стал одним из самых трогательных моментов поездки.

Линия Elizabeth — одна из новейших транспортных артерий Лондона. Она соединяет районы на западе и востоке столицы и позволяет быстро добраться до центра города; названа в честь покойной королевы Елизаветы II. Кейт с дочерью вышли на станции Tottenham Court Road.

Несмотря на свой статус публичных личностей, Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются дать детям возможность вести как можно более обычную жизнь. Такие поездки напоминают, что даже в семье будущего короля есть место для простых семейных моментов.

Видео дня

Принцессу Шарлотту заметили в метро Фото: ABC

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Том Круз нарушил строгий британский королевский протокол, поцеловав Кейт Миддлтон в обе щеки.

Король Чарльз III и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она вошла в состав королевской семьи.

Принцесса Уэльская всегда забывает одну вещь во время публичных выходов.