Кейт Миддлтон попала в неловкую ситуацию: "Спасите принцессу" (фото)

Платье принцессы Кейт попало в неприятную ситуацию во время официального банкета: подол застрял под стулом.

Принцесса Уэльская внимательно слушала речь короля Чарльза во время торжественного банкета в честь султана Омана, но, похоже, не заметила проблемы со своим платьем.

Кейт Миддлтон оказалась в неловкой ситуации

43-летняя Кэтрин была в потрясающем желтом платье от Elie Saab, дополненном тиарой "Узлы любви". Она прибыла в Виндзорский замок вместе со своим мужем, принцем Уильямом, а также королём и королевой на торжественный ужин, устроенный в честь султана Омана.

Однако пока король Чарльз произносил речь, выражая похвалу своему старшему сыну и отмечая отношения между двумя странами, поклонники королевской семьи заметили, что принцесса столкнулась с неприятностью: ее платье застряло.

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"О нет, стул на платье!" — написал один из пользователей, а другой с беспокойством добавил: "Если она встанет — начнется хаос".

"Кто-нибудь, спасите принцессу Кэтрин от этой передряги со стулом и платьем!" — заметил третий комментатор.

Кейт Миддлтон оказалась в неловкой ситуации Фото: The Royal Family

Пока Кейт внимательно слушала речь своего тестя, она, похоже, не заметила, что пола ее платья застряла под ножкой стула — из-за чего ткань могла порваться.

Впрочем, вскоре принцессу увидели уже на ногах: она общалась с гостями, так что, судя по всему, её наряд остался целым и невредимым.

Детали образа принцессы Уэльской

Для этого мероприятия Кэтрин выбрала эффектное платье от ливанского дизайнера Эли Сааба с V-образным вырезом и полупрозрачной накидкой.

Свой образ она дополнила любимой тиарой — "Узлы любви", принадлежавшей королеве Мэри. Также она надела серьги и браслет покойной королевы, а ещё — знаки Королевского семейного ордена короля Карла II, ленту и звезду Королевского Викторианского ордена.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

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