"Просто ужасно": принц Гарри вывез семью из Великобритании на фоне скандала вокруг отца Меган Маркл

Принц Гарри вместе с Меган Маркл и их детьми, Арчи и Лилибет, покинули Великобританию. Семья оказалась в непростом положении из-за скандала вокруг Томаса Маркла, которого обвиняют в возможном насилии над несовершеннолетними.

Герцог и герцогиня Сассекские увезли детей на короткий срок в отпуск за границу. Об этом 26 октября сообщило издание Hello! Magazine.

Как стало известно СМИ, в настоящее время Меган Маркл получает поддержку от друзей за пределами Великобритании, пытаясь смириться с шокирующими обвинениями, выдвинутыми против её отца Томаса Маркла-старшего. Друзья в последнее время часто звонят герцогине, чтобы узнать, как она себя чувствует на фоне громкого скандала.

"Она просто очень, очень опечалена. Она постоянно смотрит на Лили, плачет и думает обо всех детях, которые, как утверждается, стали жертвами. У неё самой есть маленькие дети. Это просто ужасно", — рассказал журналистам один из друзей Меган.

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По словам инсайдера из окружения Маркл, в настоящее время герцогиня Сассекская решила на некоторое время перестать читать СМИ "ради собственного психического здоровья". Однако полностью избежать внимания ей не удается, поскольку Меган постоянно получает слова поддержки от людей со всего мира.

Меган Маркл "в отчаянии" из-за скандала с отцом, утверждают инсайдеры Фото: YouTube

Неизвестно, как долго супруги будут находиться за границей и где именно они проводят отпуск.

Незадолго до этого, как сообщало издание Variety, Меган Маркл заявила, что она "глубоко опечалена" обвинениями в адрес своего отца, с которым она не поддерживает отношений, в хранении изображений насилия над детьми. Герцогиня, в частности, сообщила, что её мысли "полностью с теми детьми, которым мог быть нанесён вред".

Подробности скандала вокруг Томаса Маркла

Издание BBC сообщило, что Меган Маркл разорвала отношения со своим отцом ещё в 2025 году. Как выяснили журналисты, герцогиня отправила 82-летнему отцу письмо, когда тот находился в больнице на Филиппинах после ампутации ноги. В нём Меган заявила, что якобы она и власти знают о том, что он подвергал сексуальному насилию малолетних девочек.

Меган Маркл отправляла письмо отцу перед разрывом отношений Фото: Кадр из видео

По данным СМИ, в бывшем доме Томаса Маркла на Филиппинах были обнаружены фотографии сцен насилия над несовершеннолетними. Вероятно, они принадлежат мужчине. В 2019 году британские правоохранительные органы сообщили Меган об обвинениях в насилии, выдвинутых против её отца.

Сам Томас Маркл отвергает все выдвигаемые против него обвинения. В настоящее время он находится в больнице во Флориде, где восстанавливается после перенесенной операции.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, недавно Меган Маркл показала дочь принца Гарри — Лилибет.