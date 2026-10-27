"Просто жахливо": принц Гаррі вивіз сім'ю з Британії на тлі скандалу довкола батька Меган Маркл

Принц Гаррі разом із Меган Маркл і їхніми дітьми, Арчі та Лілібет, покинули Велику Британію. Сім'я опинилася у непростому становищі через скандал довкола Томаса Маркла, якого звинувачують у можливому насильстві над неповнолітніми.

Герцог і герцогиня Сассекські вивезли дітей на короткий період у відпустку за кордон. Про це 26 жовтня повідомило видання Hello! Magazine.

Як дізналося медіа, наразі Меган Маркл отримує підтримку від друзів за межами Великої Британії, намагаючись змиритися з приголомшливими звинуваченнями, висунутими проти її батька Томаса Маркла-старшого. Друзі останнім часом часто дзвонять до герцогині, щоб дізнатися, як вона почувається на тлі гучного скандалу.

"Вона просто дуже, дуже засмучена. Вона постійно дивиться на Лілі, плаче і думає про всіх дітей, які, як стверджується, стали жертвами. У неї самої є маленькі діти. Це просто жахливо", — розповів журналістам один із друзів Меган.

Видео дня

За словами інсайдера з оточення Маркл, наразі герцогиня Сассекська вирішила на деякий час припинити читати ЗМІ "задля власного психічного здоров'я". Проте повністю уникнути уваги їй не вдається, оскільки Меган постійно надходять слова підтримки від людей з усього світу.

Меган Маркл "у розпачі" через скандал з батьком, кажуть інсайдери Фото: YouTube

Невідомо, як довго Сассекси перебуватимуть за кордоном і де саме вони проводять відпустку.

Незадовго до цього, як писало медіа Variety, Меган Маркл зробила заяву про те, що вона "глибоко засмучена" через звинувачення свого батька, з яким вона не підтримує стосунки, у володінні зображеннями насильства над дітьми. Герцогиня зокрема повідомила про те, що її думки перебувають "повністю з тими дітьми, яким могли завдати шкоди".

Подробиці скандалу довкола Томаса Маркла

Видання BBC повідомило, що Меган Маркл розірвала стосунки із своїм батьком ще у 2025 році. Як дізналися журналісти, герцогиня відправила 82-річному батьку листа, коли той перебував у лікарні на Філіппінах після ампутації ноги. У ньому Меган заявила, що нібито вона і влада знають про те, що той піддавав сексуальному насильству малолітніх дівчаток.

Меган Маркл надсилала листа батькові перед розривом стосунків Фото: Кадр із відео

За даними ЗМІ, в колишньому будинку Томаса Маркла на Філіппінах було знайдено фотографії насильства над неповнолітніми. Ймовірно, вони належать чоловікові. У 2019 році британські правоохоронці повідомили Меган про звинувачення у насильстві, які було висунуто проти її батька.

Сам Томас Маркл відкидає всі звинувачення, які висувають проти нього. Наразі чоловік перебуває у лікарні у Флориді, де відновлюється після пережитої операції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також нещодавно Меган Маркл показала дочку принца Гаррі Лілібет.