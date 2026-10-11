Не з королівською родиною: стало відомо, де принц Гаррі та Меган Маркл проведуть Різдво

На своє перше Різдво після повернення до Великої Британії герцог і герцогиня Сассекські, найімовірніше, поїдуть до Каліфорнії. Там мешкає мати Меган.

Меган Маркл і принц Гаррі планують провести Різдво разом із матір'ю Меган, Дорією Регланд. Про це пише видання People.

Пара також планує відсвяткувати День подяки, який цього року припадає на 26 листопада, разом із Дорією. При цьому місце проведення обох святкових заходів залежатиме від її уподобань.

Щаслива родина Фото: з відкритих джерел

Ці плани унеможливлюють різдвяну зустріч із королівською родиною, яка традиційно збирається на свята в маєтку короля Чарльза в Сандрінгемі, графство Норфолк.

"Вони також знають, що їх не запросять, і вони не чекають на запрошення", — повідомило обізнане джерело виданню The Sunday Times.

Меган Маркл зі своєю матір'ю Фото: з відкритих джерел

Раніше Меган Маркл зізнавалася, що мама досі називає її милим прізвиськом з дитинства, і їй це дуже подобається.

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Повернення герцога Сассекського додому було негативно сприйняте деякими британцями, а принца Гаррі освистали під час його появи на спортивному матчі.

Вперше після повернення герцог і герцогиня Сассекські з'явилися на публіці 1 жовтня, пообідавши в пабі The Falkland Arms у Котсуолдсі.

Крім того, принц Гаррі відверто зізнався, що після переїзду з Великої Британії у 2019 році він близько двох тижнів страждав від депресії.