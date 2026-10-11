Не с королевской семьей: стало известно, где проведут Рождество принц Гарри и Меган Маркл
На свое первое Рождество после возвращения в Великобританию герцог и герцогиня Сассекские, скорее всего, отправятся в Калифорнию. Там живет мать Меган.
Меган Маркл и принц Гарри планируют провести Рождество с матерью Меган, Дорией Рэгланд. Об этом пишет издание People.
Пара также планирует провести День благодарения, который в этом году выпадает на 26 ноября, с Дорией. При этом место проведения обоих праздничных мероприятий будет зависеть от ее предпочтений.
Эти планы исключают возможность рождественской встречи с королевской семьей, которая традиционно собирается на праздники в поместье короля Чарльза в Сандрингеме, графство Норфолк.
"Они также знают, что их не пригласят, и они не ждут приглашения", — сообщил осведомленный источник изданию The Sunday Times.
Ранее Меган Маркл признавалась, что мама до сих пор называет ее милым прозвищем из детства и ей это очень нравится.
Напомним, Фокус уже писал, что:
- Возвращение герцога Сассекского домой было неодобрительно принято некоторыми британцами и принца Гарри освистали во время появления на спортивном матче.
- Впервые после возвращения герцог и герцогиня Сассекские появились на публике 1 октября, пообедав в пабе The Falkland Arms в Котсуолдсе.
Кроме того, принц Гарри откровенно признался, что после переезда из Британии в 2019 году у него около двух недель длилась депрессия.