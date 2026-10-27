Блогерша, парня которой убили на Бали, раскрыла правду о том, что произошло (фото)

Украинская блогерша Ева Мишалова впервые подробно рассказала об убийстве своего парня Игоря Комарова на Бали.

Звезда соцсетей вспомнила последние дни перед похищением возлюбленного и дальнейшие действия преступников. Поездка на Бали была давней мечтой Евы. Зимой пара отправилась на остров в Индонезии, где их и постигло несчастье.

Ева Мишалова рассказала о похищении парня

"Мы поехали туда в январе. Мы целыми днями проводили время вместе", — вспомнила блогерша в интервью Василию Тимошенко.

По словам девушки, примерно за три недели до похищения они стали замечать мужчин в шлемах, которые следили за ними в разных местах. Вероятно, это и были похитители.

В тот день у Игоря должна была быть тренировка по езде на мотоцикле. И он вместе с инструктором уехал за пределы отеля, чтобы научиться делать повороты. Затем Игорь перестал отвечать Еве, и ей пришли голосовые сообщения с неизвестного номера.

Видео дня

"Тогда я поняла, что все, п*зд*ц. И там он сказал: "Котик, я тебя люблю, не волнуйся, не выходи из номера и не иди в полицию". Потом начали присылать те самые видео“, — говорит Мишалова

Как Ева пыталась спасти Игоря

Почти неделю неизвестные вымогали деньги и присылали видео с Комаровым. Ева тем временем пыталась найти любой способ вернуть своего парня "в любом состоянии", лишь бы он был жив.

Впрочем, по словам украинки, полиция на Бали казалась ей "незаинтересованной" в деле. Правоохранителям "задавали глупые вопросы", не имеющие отношения к делу: как долго они встречались, какие у Игоря были хобби и т. п. И это в то время, когда доказательств на месте преступления уже было достаточно — кепка, стяжки для рук и кроссовки Игоря.

Ева Мишалова и Игорь Комаров Фото: Из открытых источников

В это время Ева пыталась сделать вид, что ничего не произошло, и даже публиковала сторис, чтобы её родители не начали паниковать и не забрали её с острова.

"Прилетели израильские спецслужбы, приехала полиция, проводились допросы. Я была уверена, что мы его найдем. На пятый день видео разлетелись по всем каналам. Потом я приехала в Киев, и психиатр прописал мне транквилизаторы", — вспомнила блогерша.

Требования преступников

Ева была готова продать дорогие вещи и недвижимость, чтобы собрать деньги на освобождение любимого. Похитители, хотя и требовали 10 миллионов долларов, но не объясняли, куда именно их привезти.

"Я спрашивала, куда и как заплатить. Но ответа не последовало — только следующее видео. Не знаю, может, они и не хотели денег. Если бы мы знали, что Игорь точно тогда вернётся, то мы бы всё продали. Такие дела могут расследоваться годами, но все будут наказаны на 100%", — подчеркнула Ева.

Ева Мишалова и Игорь Комаров Фото: Соцмережі

В частности, блогерша опровергла предположения о том, что у её избранника могли быть враги, что он занимался нелегальным бизнесом или имел связи с РФ.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогерша Ева Мишалова рассказала, как возвращается к жизни после потери своего парня Игоря Комарова, которого убили на Бали в феврале.

Похищение и жестокое убийство украинца на Бали оказались результатом тщательно спланированной операции иностранного преступного синдиката.

Ранее Фокус сообщал, что Игоря Комарова похитили на Бали 15 февраля, а его тело на пляже обнаружили 26 февраля уже с признаками разложения. Правоохранители установили, что смерть наступила как минимум за три дня до этого.