Блогерка, хлопця якої вбили на Балі, розкрила правду про те, що сталося (фото)

Українська блогерка Єва Мішалова вперше в деталях розповіла про вбивство свого хлопця Ігоря Комарова на Балі.

Зірка соцмереж пригадала останні дні перед викраденням коханого та подальші кроки злочинців. Поїздка на Балі була давньою мрією Єви. Взимку пара вирушила на острів в Індонезії, де й на них чекала біда.

Єва Мішалова розповіла про викрадення хлопця

"Ми поїхали туди в січні. Ми цілі дні проводили разом", — пригадала блогерка в в інтерв’ю Василю Тимошенку.

За словами дівчини, приблизно за три тижні до викрадення вони стали помічати чоловіків у шоломах, які стежили за ними в різних місцях. Ймовірно, це і були викрадачі.

У той день в Ігоря мало бути тренування з їзди на мотоциклі. І він з інструктором поїхав за межі готелю вчитися робити повороти. Потім Ігор перестав відповідати Єві і їй прийшли голосові від невідомого номера.

Видео дня

"Тоді я зрозуміла, що п*зд*ць. І там він сказав: "Котику, я тебе люблю, не хвилюйся, не виходь з номеру й не йди до поліції". Потім почали надсилати ті самі відео", — каже Мішалова

Як Єва намагалася врятувати Ігоря

Майже тиждень невідомі вимагали гроші та надсилали відео з Комаровим. Єва тим часом намагалася знайти будь-яку можливість повернути свого хлопця в "будь-якому стані", аби тільки він був живий.

Втім, за словами українки, поліція на Балі здавалася їй "незацікавленою" у справі. Правоохоронця "ставили дурні запитання", які не стосувалися справи: як довго вони зустрічалися, які в Ігоря були хобі тощо. Це в той час, коли доказів на місці злочину вже було достатньо — кепка, стяжки для рук і кросівки Ігоря.

Єва Мішалова та Ігор Комаров Фото: З відкритих джерел

У цей час Єва намагалася вдавати, що нічого не сталося та навіть викладала сторіс, аби її батьки не почали панікувати та не забрали її з острова.

"Прилетіли ізраїльські служби, приїхала поліція, були допити. Я була впевнена, що ми його знайдемо. На п’ятий день відео розлетілись по всіх каналах. Потім я приїхала до Києва і психіатр мені призначив транквілізатори", — пригадала блогерка.

Вимоги злочинців

Єва була готова продати дорогі речі та нерухомість, аби зібрати гроші для звільнення коханого. Викрадачі хоч і вимагали 10 мільйонів доларів, але не пояснювали, куди саме їх привезти.

"Я запитувала, куди сплатити і як. І не було відповіді — лише наступне відео. Не знаю, може, вони й не хотіли грошей. Якби ми знали, що Ігор точно тоді повернеться, то ми б все продали. Такі справи можуть розслідуватися роками, але всі будуть покарані 100%", — наголосила Єва.

Єва Мішалова та Ігор Комаров Фото: Соцмережі

Зокрема, блогерка заперечила припущення про те, що її обранець міг мати ворогів, займався нелегальним бізнесом чи мав звʼязки з РФ.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Блогерка Єва Мішалова розповіла, як повертається до життя після втрати хлопця Ігоря Комарова, якого вбили на Балі в лютому.

Викрадення та жорстоке вбивство українця на Балі виявилося результатом ретельно спланованої операції іноземного злочинного синдикату.

Раніше Фокус писав, що Ігоря Комарова викрали на Балі 15 лютого, а його тіло на пляжі виявили 26 лютого вже з ознаками розкладання. Правоохоронці встановили, що смерть настала щонайменше за три дні до цього.