Виктор Розовый удивил новым выходом на связь: как сейчас выглядит юморист

Ветеран и бывший юморист Виктор Розовый неожиданно опубликовал видео, в котором с иронией объявил о проведении собственного бесплатного розыгрыша. Он назвал "спонсорами" известных звезд, которые ранее прославились скандальными высказываниями в адрес Украины.

Соответствующий ролик Розовый опубликовал на своей странице в Instagram (viktor_rozovyi). Интересно, что не все сразу поняли юмор Виктора. Однако некоторые оценили его сарказм и решили поддержать знаменитость в комментариях.

Розовый перечислил "призы", которые можно получить за участие в розыгрыше. Среди них — бутылка "Швепса", а также фотография футболиста Исмаэля Диалла.

Розовый выложил интересное видео

Юморист иронично обратился к подписчикам и якобы объявил розыгрыш, как это часто делают блогеры. Среди условий — подписаться на 86 спонсоров. В посте Розовый отметил Потапа, Настю Каменских, Алексея Арестовича, Алексея Гончаренко, Олега Винника, Влада Яму и других.

Видео дня

"Я запускаю розыгрыш. Самый масштабный в Украине. Условия просты: подписаться на меня, на 86 спонсоров, поставить лайк этому посту и всем остальным моим постам вплоть до 2022 года. В комментариях написать: "Наталья пи**рас"", — заявил Розовый.

Гивевей Виктора Розового Фото: Instagram

Среди призов юморист якобы разыграет бутылку "Швепса", а также заднюю дверцу от автомобиля "Ланос".

"А теперь роскошные призы. Приз за пятое место — "Швепс". Четвёртое место — я пришлю в личку фотографию Исмаэля Диалла. Третье место получит 500 гривен… В долг. Второму месту я покажу, как выглядит помидор. И миллиардерский приз за первое место — правая задняя дверца от Ланоса. Победителя определю по заключению ВЛК. Подписывайся на меня, участвуй в розыгрыше. Ведь зачем же я покупал микрофон", — пошутил Розовый.

Подписчики юмориста оценили его шутку и оставили множество комментариев под постом.

"Хочу Швепс!";

"Развод! Там задняя левая дверца от Ланоса";

"А что делать, если Потап заблокировал меня ещё в начале войны?";

"Сначала подумал, что это действительно раздача";

"Тю, я и так на всех спонсоров подписан. Дай 500 гривен в долг".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктор Розовый после года молчания дал большое интервью, в котором рассказал об изменениях в жизни, новых отношениях, а также о деньгах, которые люди собрали для его реабилитации. Как выяснилось, большая часть суммы бесследно исчезла.

Также юморист недавно сделал предложение руки и сердца своей новой избраннице — Яне-Екатерине. Однако из-за поста в соцсети о помолвке комик снова оказался в центре скандала.

Кроме того, Розовый выпустил едкую пародию, в которой остро высмеял публичную позицию и поведение рэпера Потапа за рубежом.