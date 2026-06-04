Нет около 2 млн: Розовый заявил об исчезновении денег, собранных на его лечение
Украинский ветеран и в прошлом юморист Виктор Розовый после года молчания дал большое интервью, где рассказал об изменениях в жизни, новых отношениях, а также деньгах, которые люди собрали ему на реабилитацию. Как выяснилось, большая часть суммы бесследно исчезла.
После грандиозного скандала с разводом Виктор Розовый снова нарушил молчание. В разговоре с Сергеем Ивановым, ведущим YouTube-канала Islnd TV, среди прочего он затронул тему траты денег, собранных на лечение тяжелого ранения, полученного на фронте.
Ветеран утверждает, что до сих пор не понимает, где с его счетов делось около двух миллионов гривен. Объяснения бывшей жены, Ольги Мерзликиной в интервью Маше Ефросининой, по его словам, не подтверждены выписками из банка.
"Написала, чтобы они не приходили"
"У меня есть патронатная служба, которая закрывает все потребности раненых военнослужащих. Все потребности. Также, если требуется лечение за рубежом. Вот я сейчас должен ехать в Голландию. Там оплачивает операцию принимающая сторона, то есть Голландия. Когда я находился на реабилитации, моя жена написала патронатной службе, чтобы они не приходили ко мне, потому что я там кого-то напоминаю", — рассказывает Виктор, продемонстрировав скриншот переписки якобы подруги Мерзликиной с представительницей патронатной службы.
Денег нет
Розовый отмечает, что врачи советовали ему сразу же проходить реабилитацию за рубежом, но его бывшая жена, мол, "долго тянула этот момент", а потом ответила, что у них нет на это денег.
"Сейчас я не могу досчитаться около двух миллионов гривен из монобанки", — заявил раненый ветеран.
По его словам, сейчас идет следствие, но он не может ничего комментировать подробнее, чтобы не навредить расследованию.Важно
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Виктор Розовый женился на актрисе и модели Ольге Мерзликиной в 2024 году. Впрочем, 14 мая 2025-го супруги объявили о разводе. В соцсетях Виктор отметил, что решение было общим и взрослым, без обид и конфликтов. В то же время Ольга в своем посте заявила, что причиной разрыва стали измены.
- В августе Виктор стал гостем интервью блогерши Рамины Эсхакзай, где впервые открыто рассказал о своей супружеской жизни. Выпуск интервью вызвал громкую дискуссию в соцсетях. Одни пользователи благодарили Рамину за откровенность, другие критиковали Виктора за пренебрежительные слова о женщинах и его собственные признания.
История получила продолжение: Розовый публично потребовал от Ольги предоставить финансовый отчет по средствам, которые собирали на его реабилитацию после ранения. Всего на специальном счете собрали более 7 млн грн, из которых на самого Виктора, по его словам, была потрачена лишь часть.