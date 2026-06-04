Нет около 2 млн: Розовый заявил об исчезновении денег, собранных на его лечение

Украинский ветеран и в прошлом юморист Виктор Розовый после года молчания дал большое интервью, где рассказал об изменениях в жизни, новых отношениях, а также деньгах, которые люди собрали ему на реабилитацию. Как выяснилось, большая часть суммы бесследно исчезла.

После грандиозного скандала с разводом Виктор Розовый снова нарушил молчание. В разговоре с Сергеем Ивановым, ведущим YouTube-канала Islnd TV, среди прочего он затронул тему траты денег, собранных на лечение тяжелого ранения, полученного на фронте.

Ветеран утверждает, что до сих пор не понимает, где с его счетов делось около двух миллионов гривен. Объяснения бывшей жены, Ольги Мерзликиной в интервью Маше Ефросининой, по его словам, не подтверждены выписками из банка.

Виктор Розовый заявил о пропаже денег Фото: Instagram

"Написала, чтобы они не приходили"

"У меня есть патронатная служба, которая закрывает все потребности раненых военнослужащих. Все потребности. Также, если требуется лечение за рубежом. Вот я сейчас должен ехать в Голландию. Там оплачивает операцию принимающая сторона, то есть Голландия. Когда я находился на реабилитации, моя жена написала патронатной службе, чтобы они не приходили ко мне, потому что я там кого-то напоминаю", — рассказывает Виктор, продемонстрировав скриншот переписки якобы подруги Мерзликиной с представительницей патронатной службы.

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Денег нет

Розовый отмечает, что врачи советовали ему сразу же проходить реабилитацию за рубежом, но его бывшая жена, мол, "долго тянула этот момент", а потом ответила, что у них нет на это денег.

"Сейчас я не могу досчитаться около двух миллионов гривен из монобанки", — заявил раненый ветеран.

По его словам, сейчас идет следствие, но он не может ничего комментировать подробнее, чтобы не навредить расследованию.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктор Розовый женился на актрисе и модели Ольге Мерзликиной в 2024 году. Впрочем, 14 мая 2025-го супруги объявили о разводе. В соцсетях Виктор отметил, что решение было общим и взрослым, без обид и конфликтов. В то же время Ольга в своем посте заявила, что причиной разрыва стали измены.

В августе Виктор стал гостем интервью блогерши Рамины Эсхакзай, где впервые открыто рассказал о своей супружеской жизни. Выпуск интервью вызвал громкую дискуссию в соцсетях. Одни пользователи благодарили Рамину за откровенность, другие критиковали Виктора за пренебрежительные слова о женщинах и его собственные признания.

История получила продолжение: Розовый публично потребовал от Ольги предоставить финансовый отчет по средствам, которые собирали на его реабилитацию после ранения. Всего на специальном счете собрали более 7 млн грн, из которых на самого Виктора, по его словам, была потрачена лишь часть.