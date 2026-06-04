Немає приблизно 2 млн: Розовий заявив про зникнення грошей, зібраних на його лікування

Український ветеран і в минулому гуморист Віктор Розовий після року мовчання дав велике інтерв’ю, де розповів про зміни у житті, нові стосунки, а також гроші, які люди зібрали йому на реабілітацію. Як з’ясувалось, велика частина суми безслідно зникла.

Після грандіозного скандалу з розлученням Віктор Розовий знову порушив мовчання. У розмові із Сергієм Івановим, ведучим YouTube-каналу Islnd TV, зокрема, він зачепив тему витрати коштів, зібраних на лікування тяжкого поранення, отриманого на фронті.

Ветеран стверджує, що досі не розуміє, де з його рахунків поділося приблизно два мільйони гривень. Пояснення колишньої дружини, Ольги Мерзлікіної, в інтерв’ю Маші Єфросиніній, за його словами, не підтверджені виписками з банку.

Віктор Розовий заявив про зникнення грошей Фото: Instagram

"Написала, щоб вони не приходили"

"У мене є патронатна служба, яка закриває всі потреби поранених військовослужбовців. Всі потреби. Також, якщо потрібне лікування за кордоном. От я зараз маю їхати в Голландію. Там оплачує операцію приймаюча сторона, тобто Голландія. Коли я перебував на реабілітації, моя дружина написала патронатній службі, щоб вони не приходили до мене, бо я там когось нагадую", — розповідає Віктор, продемонструвавши скриншот листування начебто подруги Мерзлікіної з представницею патронатної служби.

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Грошей немає

Розовий зазначає, що лікарі радили йому одразу ж проходити реабілітацію за кордоном, але його колишня дружина, мовляв, "довго тягнула цей момент", а згодом відповіла, що в них немає на це грошей.

"Зараз я не можу дорахуватися близько двох мільйонів гривень з монобанки", — заявив поранений ветеран.

За його словами, наразі триває слідство, але він не може нічого коментувати детальніше, щоб не нашкодити розслідуванню.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Віктор Розовий одружився з акторкою й моделлю Ольгою Мерзлікіною у 2024 році. Втім, 14 травня 2025-го подружжя оголосило про розлучення. У соцмережах Віктор наголосив, що рішення було спільним і дорослим, без образ та конфліктів. Водночас Ольга у своєму дописі заявила, що причиною розриву стали зради.

У серпні Віктор став гостем інтерв’ю блогерки Раміни Есхакзай, де вперше відкрито розповів про своє подружнє життя. Випуск інтерв’ю викликав гучну дискусію в соцмережах. Одні користувачі дякували Раміні за відвертість, інші критикували Віктора за зневажливі слова про жінок та власні зізнання.

Історія отримала продовження: Розовий публічно зажадав від Ольги надати фінансовий звіт щодо коштів, які збирали на його реабілітацію після поранення. Загалом на спеціальному рахунку зібрали понад 7 млн грн, із яких на самого Віктора, за його словами, було витрачено лише частину.