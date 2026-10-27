Віктор Розовий здивував новим виходом на зв'язок: як зараз виглядає гуморист

Ветеран і в минулому гуморист Віктор Розовий несподівано поділився відео, в якому з іронією оголосив про власний безкоштовний розіграш. Він назвав "спонсорами" відомих зірок, які раніше оскандалились висловлюваннями щодо України.

Відповідний ролик Розовий оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (viktor_rozovyi). Цікаво, що не всі одразу зрозуміли гумор Віктора. Однак дехто оцінив його сарказм і вирішив підтримати знаменитість у коментарях.

Розовий назвав "призи", які можна отримати за участь у гівевеї. Серед них – пляшка "Швепсу", а також фото футболіста Ісмаеля Діалла.

Розовий вийшов на зв’язок із цікавим відео

Гуморист іронічно звернувся до підписників і нібито оголосив гівевей, як часто роблять блогери. Серед умов – підписатись на 86 спонсорів. У дописі Розовий відмітив Потапа, Настю Каменських, Олексія Арестовича, Олексія Гончаренка, Олега Винника, Влада Яму та інших.

Видео дня

"Я запускаю гівевей. Наймасштабніший в Україні. Умови прості: підписатися на мене, на 86 спонсорів, лайкнути цей допис і всі інші мої дописи аж до 2022 року. У коментарях написати: "Наталя пі**рас"", — заявив Розовий.

Гівевей Віктора Розового Фото: Instagram

Серед призів гуморист нібито розіграє пляшку "Швепсу", а також задню дверку від автомобіля "Ланос".

"А тепер розкішні призи. Приз за п'яте місце – швепс. Четверте місце – в особисті скину фотографію Ісмаеля Діалла. Третє місце отримає 500 гривень… В борг. Другому місцю я покажу, як виглядає помідор. І мільярдерський приз за перше місце — задня права дверка від Ланоса. Переможця визначу за висновками ВЛК. Підпишись на мене, бери участь у гівевеї. Бо навіщо я купляв мікрофон", — пожартував Розовий.

Підписники гумориста оцінили його жарт і залишили безліч реакцій під дописом.

"Хочу швепс!";

"Розвод! Там задня ліва дверка від Ланоса";

"А що робити, якщо Потап мене заблокував ще на початку війни?";

"Спочатку подумав справді гівевей";

"Тю, я і так на всіх спонсорів підписаний. Дай 500 гривень у борг".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Віктор Розовий після року мовчання дав велике інтерв’ю, де розповів про зміни у житті, нові стосунки, а також гроші, які люди зібрали йому на реабілітацію. Як з’ясувалось, велика частина суми безслідно зникла.

Також гуморист нещодавно зробив пропозицію руки та серця своїй новій обраниці – Яні-Катерині. Однак через допис у соцмережі про заручини комік знову потрапив у скандал.

Крім того, Розовий випустив їдку пародію, у якій гостро висміяв публічну позицію та поведінку репера Потапа за кордоном.