Вокруг семьи Степана Гиги разгорелся скандал: что происходит с песней "Вівтар"

Украинская певица Fiїnka рассказала о скандале вокруг песни Степана Гиги "Вівтар", кавер на которую она выпустила.

Оказывается, организуя концерт памяти исполнителя с каверами на его песни в исполнении современных певцов, его семья поставила условие — не выпускать и нигде больше не исполнять их. Но артистка, увидев, насколько популярным стал ее кавер на "Вівтар" в соцсетях, договорилась с родными Гиги о распределении роялти 1 к 1 за разрешение официально выпустить этот трек. При этом исполнение песни на концертах запрещено, и Fiїnka лишь однажды сделала исключение, за что получила предупреждение.

Fiїnka — о скандале вокруг песни "Вівтар"

По ее словам, Никита Киселев, который выпустил и исполняет на концертах свою версию "Вівтаря", не соблюдает договоренности с семьей Гиги. Fiїnka в интервью Славе Демину отметила, что семья легендарного музыканта сообщила ей об иске в суд на Киселева за исполнение песни.

Видео дня

"Я не знала, что там все будут повторять песни. Это никто… Для всех артистов это стало сюрпризом, что там по двое, трое будут петь одну и ту же песню. Никита Киселев и Ivan NAVI спели. И наша договоренность была устной: мы споем и все. Ее нельзя выпускать, с ней ничего нельзя делать. Это исключительно для вечера памяти", — вспомнила певица.

Каве Fiїnka

"Подали в суд"

Киселев также стал вирусным в сети со своей версией, однако он еще и снял к ней клип и исполняет ее на своих концертах.

"Сразу скажу, что насчет Никиты я понятия не имею. У меня к нему нет ни претензий, ни вопросов. По крайней мере, Никита Киселев благодаря этому сейчас сделал карьеру. У него действительно получилось. Но смотрю, он снял и клип. И мне выдает кучу таргета, что он продает концерты под эту песню", – говорит Fiїnka.

Тем временем семья Степана Гиги убеждала певицу, что они подали в суд на Никиту Киселева.

"А семья Гиги говорит мне, что они подали на него в суд за использование песни. То есть что мне нельзя ее использовать, потому что на меня тоже подадут в суд. Ну, я же добропорядочный артист. Они говорят, что это наша, ну, наша такая просьба. Папа не хотел, чтобы пели. С Никитой, типа, ради меня судятся. Все, я ее не исполняю. Уважаю их просьбу. А Никита поет и поет повсюду. Получается, кого-то немного обманули", — рассказала звезда.

Кавер Киселева

В Threads певица повторила, что к Никите претензий не имеет.

"Что мы имеем в результате: Никита Киселев (как я и говорила в интервью) — никаких претензий к нему нет и не было. Менеджмент Гиги: Зачем мне говорить, что вы подали в суд на Никиту? Чтобы эта информация от меня не разлетелась по нашему шоу-бизнесу? Не получилось! Вы сознательно ввели меня в заблуждение в надежде, что эта информация не станет достоянием общественности. Вышла. Пусть разносится. Я чувствую себя обманутой, потому что я действительно искренне выполняла свое обещание. А вы меня нагло обманывали. Зачем?" — написала Fiїnka.

Позиция Киселева

Певец вышел на связь в соцсетях и прокомментировал скандал.

"Хочу раз и навсегда дать четкий ответ: все необходимые документы подписаны с правообладателем. Использование песни оформлено документально и осуществляется официально, с соблюдением всех согласованных условий. Релиз состоялся через лейбл, на котором Степан выпускал свои песни при жизни, а весь процесс сопровождался постоянной коммуникацией с юристами", — написал артист в Threads.

Кроме того, Киселев отметил, что в системе нет исков против него

"Я с уважением отношусь к творческому наследию Степана Гиги и его семьи. Прошу не спекулировать на этой теме и не распространять непроверенную информацию", — подчеркнул певец.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Львовский композитор Ярослав Борута обвинил "столичных коллег" в пиаре на смерти Гиги.

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Фокус рассказал, что известно о семье Степана Гиги.