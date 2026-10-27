Навколо родини Степана Гіги й пісні "Вівтар" розгорівся скандал: всі подробиці

Українська співачка Fiїnka розповіла про скандал навколо пісні Степана Гіги "Вівтар", кавер на яку вона випустила.

Виявляється, організовуючи концерт пам’яті виконавця з каверами на його пісні у виконанні сучасних співаків, його родина поставила умову — не випускати та ніде більше не виконувати їх. Але артистка, побачивши, наскільки популярним став її кавер на "Вівтар" у соцмережах, домовилася з рідними Гіги про розподіл роялті 1 до 1 за дозвіл офіційно випустити цей трек. При цьому виконання пісні на концертах заборонено, і Fiїnka лише раз зробила виняток, за що отримала попередження.

Fiїnka — про скандал з піснею "Вівтар"

За її словами, домовленостей з родиною Гіги не дотримується Нікіта Кисельов, який випустив і виконує на концертах свою версію "Вівтаря". Fiїnka в інтерв’ю Славі Дьоміну зауважила, що родина легендарного музиканта повідомила їй про позов до суду на Кісельова за виконання пісні.

Видео дня

"Я не знала, що там будуть усі повторюватися пісні. Це ніхто… Це для всіх артистів був сюрприз, що там по двоє, троє будуть одну і ту саму пісню співати. Нікіта Кісельов та Ivan NAVI заспівали. І наша домовленість була усна така, що ми заспіваємо і все. Її не можна випускати, з нею нічого не може робити. Це тільки виключно для вечора пам’яті", — пригадала співачка.

Кавер Fiїnka

"Подали в суд"

Кісельов також завірусився у мережі зі своєю версією, однак він ще й створив до неї кліп та виконує її на своїх концертах.

"Зразу кажу, що там з Нікітою, я поняття не маю. Я до нього ноль маю претензій, питань. Як мінімум Нікіта Кісельов на цьому кар’єру зараз зробив. В нього реально вистрілило. Але дивлюся, він зробив і кліп. І мені вибиває купа таргета, що концерти він продає під цю пісню", – каже Fiїnka.

Тим часом родина Степана Гіги переконувала співачку, що вони подали до суду на Нікіту Кісельова.

"А мені каже сім’я Гіги, що вони на нього подали в суд за використання пісні. Тобто що мені не можна використовувати, бо на мене теж подадуть в суд. Ну, я ж як добропорядний артист. Вони кажуть, що це наше, ну, наше таке прохання. Тато не хотів, щоб співали. З Нікітою, типу, для мене судяться. Все, я її не виконую. Поважаю їхнє прохання. А Нікіта співає і співає всюди. То виходить, когось трошечки намахали", — розповіла зірка.

Кавер Кісельова

У Threads співачка повторила, що до Нікіти претензій не має.

"Шо маємо в результаті: Нікіта Кісільов (як і казала в інтервʼю) жодних питань до нього немає і не було. Менеджмент Гіги: Для чого казати мені, шо ви подали в суд на Нікіту? Шоб дана інформація від мене не рознеслася по нашому шоу-бізнесу? Не вийшло! Ви свідомо ввели мене в оману з надією, шо дана інфа не вийде в публічність. Вийшла. Най несеться. Я почуваюся обманутою,бо я дійсно щиро виконувала свою обіцянку. А ви мене нагло дурили. Шоб шо?" — написала Fiїnka.

Позиція Кісельова

Співак вийшов на зв’язок у соцмережах та прокоментував скандал.

"Хочу раз і назавжди дати чітку відповідь: усі необхідні документи підписані з правовласником. Використання пісні оформлено документально та здійснюється офіційно, з дотриманням усіх погоджених умов. Реліз відбувся через лейбл, на якому публікувався Степан за життя, а весь процес супроводжувався постійною комунікацією з юристами", — написав артист у Threads.

Також Кісельов зауважив, що позовів проти нього у системі немає

"Я з повагою ставлюся до творчої спадщини Степана Гіги та його родини. Прошу не спекулювати на цій темі та не поширювати неперевірену інформацію", — наголосив співак.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Львівський композитор Ярослав Борута звинуватив "столичних колег" у піарі на смерті Гіги.

Діти покійного співака втрапили у публічний скандал. Степана-меншого та Квітославу звинувачують у недотриманні свого слова.

Фокус розповідав, що відомо про родину Степана Гіги.