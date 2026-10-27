"ЗСУшна, блокпост, хоч не хоч": разбираем ошибки Радиодиктанта-2026

27 октября, в День украинской письменности и языка, украинцы традиционно написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Над текстом работал украинский писатель и ветеран Артур Дронь, а читали: учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, а также артистка и волонтёр Даша Астафьева.

В этом году к этой традиции присоединился и Фокус. В тексте "Лист, який не закінчується" встречается немало пунктуационных "ловушек", а также сложных слов, в частности, связанных с военной тематикой: "блокпост", "ЗСУшна", "держкордон". Мы воспользовались открытыми ресурсами и справочниками, чтобы проверить все сложные слова.

Внимание! Написание некоторых слов зависит от контекста. Пока официальный текст диктанта не обнародован – это произойдет в четверг, 29 октября, в 11:00 на платформах "Суспільного". Поэтому наш вариант – не окончательный.

Сложные слова в тексте радиодиктанта 2026 года

"Направду" – пишем слитно. Запятой обычно не ставится.

– пишем слитно. Запятой обычно не ставится. "Пів хвилини" – раздельно. "Пів" пишем отдельно с постоянными существительными, если между ними можно вставить определение, а также когда существительное начинается с гласной или это собственное название.

– раздельно. "Пів" пишем отдельно с постоянными существительными, если между ними можно вставить определение, а также когда существительное начинается с гласной или это собственное название. "Блокпости" – слитно (сложное слово с иноязычной первой частью).

– слитно (сложное слово с иноязычной первой частью). "Держкордон" – слитно; это сложносокращенное слово.

– слитно; это сложносокращенное слово. "Різьбяр" – суффикс -яр добавляется к основе без изменения, мягкий знак сохраняется.

– суффикс -яр добавляется к основе без изменения, мягкий знак сохраняется. "Гіперсильно" – слитно, так как "гипер-" является префиксом (как "супер-", "ультра-"), а префиксы с прилагательными и наречиями пишутся слитно.

– слитно, так как "гипер-" является префиксом (как "супер-", "ультра-"), а префиксы с прилагательными и наречиями пишутся слитно. "Хоч не хоч" – отдельно, без запятой и дефиса. Запятая перед ним не нужна, если он не соединяет части предложения союзом.

– отдельно, без запятой и дефиса. Запятая перед ним не нужна, если он не соединяет части предложения союзом. "ЗСУшна" – слово, образованное от аббревиатуры ЗСУ; падежную часть пишем слитно с заглавными буквами аббревиатуры и строчными буквами суффикса. Дефис не нужен.

– слово, образованное от аббревиатуры ЗСУ; падежную часть пишем слитно с заглавными буквами аббревиатуры и строчными буквами суффикса. Дефис не нужен. "Півсили" – слитно. "Пів" с родительным падежом существительных пишем слитно, когда это олицетворённое или устойчивое понятие.

– слитно. "Пів" с родительным падежом существительных пишем слитно, когда это олицетворённое или устойчивое понятие. "Слововживання" – пишется слитно.

– пишется слитно. "Часопростір" – слитно, сложное слово с соединительной гласной.

Куда отправлять текст радиодиктанта

Чтобы проверить ваш диктант на наличие ошибок, можно воспользоваться одним из следующих способов:

Отправить написанный текст в бумажном виде по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26. Дата на почтовом штемпеле должна быть не позднее 28 октября. Сфотографировать или отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff или .pdf) и отправить его на электронный адрес rd@suspilne.media до 11:00 29 октября.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Даша Астафьева, ставшая диктором Радиодиктанта национального единства, в эксклюзивном интервью для Фокуса объяснила, почему согласилась на эту роль, отреагировала на шутки в соцсетях и поделилась, какие аудиокниги любит больше всего.

Подарок, который получила Даша Астафьева, оказался очень неожиданным: его ей передали защитники из ВСУ. С первых дней полномасштабного вторжения знаменитость работает на информационном фронте и поддерживает военных в тылу.

Также напомним, что в этом году радиодиктант состоялся 27 октября, в День украинской письменности и языка. Трансляция велась в прямом эфире на всех платформах "Суспильного".