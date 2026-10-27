ЗСУшна, блокпост і хоч-не-хоч: розбираємо помилки Радіодиктанту-2026

27 жовтня, у День української писемності та мови, українці традиційно написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Над текстом працював український письменник і ветеран Артур Дронь, а читали: учитель української мови та літератури Артур Пройдаков, а також артистка і волонтерка Даша Астафʼєва.

До традиції цьогоріч доєднався і Фокус. У тексті "Лист, який не закінчується" трапляється чимало пунктуаційних "пасток", а також складних слів, зокрема, пов'язаних з військовою тематикою: блокпост, ЗСУшна, держкордон. Ми скористалися відкритими ресурсами та довідниками, аби перевірити усі складні слова.

Увага! Написання деяких слів залежить від контексту. Поки що офіційний текст диктанту не оприлюднили – це станеться у четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного Мовлення. Тому наш варіант – не остаточний.

Складні слова у тексті Радіодиктанту 2026

"Направду" – пишемо разом. Комами зазвичай не виділяється.

– пишемо разом. Комами зазвичай не виділяється. "Пів хвилини" – окремо. "Пів" пишемо окремо із сталими іменниками, якщо між ними можна вставити означення (пів години, пів хвилини), а також коли іменник починається з голосного або це власна назва.

– окремо. "Пів" пишемо окремо із сталими іменниками, якщо між ними можна вставити означення (пів години, пів хвилини), а також коли іменник починається з голосного або це власна назва. "Блокпости" – разом (складне слово з іншомовною першою частиною).

– разом (складне слово з іншомовною першою частиною). "Держкордон" – разом; це складноскорочене слово, як держстандарт.

– разом; це складноскорочене слово, як держстандарт. "Різьбяр" – суфікс -яр додається до основи без зміни, м'який знак зберігається.

– суфікс -яр додається до основи без зміни, м'який знак зберігається. "Гіперсильно" – разом, бо гіпер- є префіксом (як супер-, ультра-), а префікси з прикметниками та прислівниками пишуться разом.

– разом, бо гіпер- є префіксом (як супер-, ультра-), а префікси з прикметниками та прислівниками пишуться разом. "Хоч-не-хоч" – у тому контексті через дефіс.

– у тому контексті через дефіс. "ЗСУшна" – слово, утворене від абревіатури ЗСУ; відмінкову частину пишемо разом з великими літерами абревіатури й малими літерами суфікса. Дефіс не потрібен.

– слово, утворене від абревіатури ЗСУ; відмінкову частину пишемо разом з великими літерами абревіатури й малими літерами суфікса. Дефіс не потрібен. "Півсили" – разом. Пів із родовим відмінком іменників пишемо разом, коли це уособлене чи стале поняття.

– разом. Пів із родовим відмінком іменників пишемо разом, коли це уособлене чи стале поняття. "Слововживання" – пишеться разом, як і словотвір.

– пишеться разом, як і словотвір. "Часопростір" – разом, складне слово з єднальним голосним.

Куди надсилати текст Радіодиктанту

Щоб ваш диктант перевірили на помилки, можна скористатися одним зі способів:

Надіслати написаний текст паперовим листом на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Дата на поштовому штемпелі має бути не пізніше 28 жовтня. Сфотографувати або відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff чи .pdf) і надіслати його на електронну адресу rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Даша Астаф'єва, яка стала читицею Радіодиктанту національної єдності, в ексклюзивному інтерв'ю для Фокусу пояснила, чому погодилася на цю роль, відреагувала на жарти в соцмережах і поділилася, які аудіокниги любить найбільше.

Подарунок, який отримала Даша Астаф'єва, виявився дуже несподіваним: його їй передали захисники з ЗСУ. Від перших днів повномасштабного вторгнення знаменитість працює на інформаційному фронті й підтримує військових у тилу.

Також нагадаємо, що Радіодиктант цьогоріч відбувся 27 жовтня, у День української писемності та мови. Трансляція йшла наживо на всіх платформах Суспільного.