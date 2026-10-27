"Как сон": участники первого выпуска "Голоса старны-14" поделились эмоциями после выступлений

25 октября состоялась премьера украинского шоу "Голос страны-14". На сцену вышли 12 участников, но только 10 из них прошли дальше, и лишь трое — заставили повернуться все четыре кресла тренеров.

Участники первого выпуска шоу поделились своими впечатлениями после выступлений. У каждого из них своя история: кто-то годами не решался выйти на большую сцену, а кто-то вернулся к музыке после перерыва. Об этом сообщает сайт 1plus1.

Зоряна Гайчук

В течение десяти лет музыка отошла для девушки на второй план, поскольку она работала в стоматологии. Теперь певица вновь вернулась на сцену и заявила, что это была самая большая мечта в её жизни.

"Я очень счастлива, вдохновлена и до сих пор под впечатлением. Когда сбывается мечта всей жизни — это невероятно! Я никогда не выступала на такой большой сцене. И сегодня я здесь, потому что следую за своим сердцем", — призналась Зоряна.

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В итоге девушка выбрала команду Тины Кароль. Для неё это особенный момент, ведь она давно восхищается творчеством певицы.

"Когда-то я мечтала, что однажды она скажет о моём таланте, назовёт меня бриллиантом, скажет, что я — человек, рождённый именно для пения… Услышать такие слова от человека, которого я очень уважаю и которым вдохновляюсь — от Тины Кароль — было невероятно. Я очень этого хотела!" — подчеркнула Зоряна.

Зоряна Гайчук Фото: 1+1

Мариам Казарян

После выступления к Мариам повернулись сразу все четыре тренера, а MONATIK ещё и спел с ней хит "Вимолив". Участница призналась, что сначала даже не могла поверить в то, что происходит.

Мариам родом из Армении, но живёт в Украине с 2018 года. За это время страна стала для неё родной, а участие в шоу — возможностью рассказать свою историю и выразить свою позицию.

"Было такое ощущение, будто я находилась в каком-то нереальном сне. Как будто это был сон. Знаете, словно сон с температурой 38,5! А сейчас я уже начинаю всё осознавать и понимаю, что хочу пережить эти эмоции снова", — рассказала Мариам.

В конце концов она выбрала команду MONATIK.

Мариам Казарян Фото: 1+1

Зиновий Карач

Зиновий уже участвовал в шоу "Голос страны" в восьмом сезоне. На этот раз певец вернулся, обогатившись новым опытом.

К Зиновию обратились MONATIK и Тина Кароль, однако он выбрал команду певицы. Причина — сходство их творческих взглядов и стремление переосмыслить украинское музыкальное наследие.

"Пока что такое ощущение, будто всё это мне приснилось. Хотя день начинался как обычный день обычного человека. У меня нет машины, я езжу на метро, на улице шел дождь — всё было довольно рутинно. А в результате день закончился так, о каком я мог только мечтать!" — сказал музыкант.

Зиновий Карач Фото: 1+1

Анатолий Рябинин

Анатолий также заставил всех судей развернуться. Впрочем, по его словам, участие в проекте было для него не столько соревнованием, сколько личным вызовом, который он давно хотел принять.

"Я мыслю прагматично, без лишнего оптимизма. Стараюсь смотреть на вещи реалистично. За всю жизнь я буквально один раз участвовал в вокальном конкурсе, да и то в детстве. Там я занял 3-е место и выиграл радиотелефон Panasonic. Так что это небольшая подсказка, что это было очень давно. Участвовать в соревнованиях — это не моё, но сюда уже нужно было прийти. Я бы не назвал это соревнованием, скорее это был мой внутренний гештальт", — сказал Анатолий.

В итоге артист выбрал команду PIVOVAROV. Анатолий надеется, что участие в шоу поможет ему объединить уже приобретённые навыки и выйти на новый уровень.

Анатолий Рябинин Фото: 1+1

Оксана Пидопригора

Оксана очень рада, что попала в команду Натальи Могилевской — тренера, с которой очень хотела поработать. После выступления знаменитость вышла к участнице на сцену, чтобы спеть вместе с ней.

"Пока что нервы и адреналин. Они ещё не отпустили. Я очень нервничаю, когда волнуюсь. Потом наступит счастье, и я не буду спать всю ночь — это обязательно! А дальше придет осознание, что нужно будет готовиться к другим этапам. Но это уже завтра, сегодня я просто счастлива! Я очень хотела попасть к Наталье. Поэтому очень рада, что она вернулась, и благодарна ей за то, что она это сделала. Она очень классный тренер, профессиональный продюсер, а это чрезвычайно важно. Я счастлива, что она выбрала меня".

Оксана Пидопригора Фото: 1+1

Сергей Тягнирядно

Сергей исполнил оперную арию с элементами рок-вокала. Такой подход привёл к тому, что все четыре тренера повернулись к нему.

"Сомнения касались другого — это было экспериментальное выступление. Я исполнял оперную арию с определённым уклоном в сторону рок-вокала, я бы так сказал. Трудно было предсказать, как люди воспримут попытку исполнить оперную арию таким голосом. Но моя идея сработала! Все почувствовали, что именно я хотел передать этим исполнением. Тренеры поняли, что я вкладывал в это выступление, и это меня очень радует. Приятно, что люди не просто нажимают кнопки, а действительно вслушиваются и анализируют. Большое уважение всем тренерам", — заявил артист.

Сергей Тягнирядно Фото: 1+1

Кира Лескова

Участница призналась, что после напряжённого дня испытала огромную радость, когда к ней вернулся MONATIK, с которым у них совпадает музыкальный настрой.

"Сначала я уже думала, что это произойдет буквально в последнюю секунду. И, конечно, очень обрадовалась! Это был экстаз. К тому же Монатик — очень позитивный человек, с которым хочется поработать и найти общий ритм", — сказала Кира.

Кроме того, девушка рассказала, что работает над собственной музыкой и надеется использовать участие в шоу для творческого развития.

Кира Лескова Фото: 1+1

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский актёр Тарас Цимбалюк пришёл на шоу "Голос страны-14", чтобы поддержать свою возлюбленную Елену Светлицкую. Она представила звезду "Холостяка" как своего "возлюбленного, коллегу и друга".

Кстати, участник шоу "Голос страны" Сергей Лазановский, выступающий под псевдонимом Ridnyi, оказался в медицинском учреждении. Певицу ждут несколько месяцев реабилитации.

Кроме того, создатели проекта "Голос страны" предложили защитнице "Азовстали" Екатерине Полищук с позывным "Пташка" выступить в суперфинале украинского шоу.