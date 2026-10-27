"Ніби сон": учасники першого випуску "Голосу країни-14" поділились емоціями після виступів

25 жовтня відбулась прем’єра українського шоу "Голос країни-14". На сцену вийшли 12 учасників, але лише 10 із них пройшли далі, і лише три – розвернули усі чотири тренерські крісла.

Учасники першого випуску шоу поділились емоціями після виступів. Кожен із них має власну історію: хтось роками не наважувався вийти на велику сцену, а хтось знову повернувся до музики після перерви. Про це повідомляє сайт 1plus1.

Зоряна Гайчук

Для дівчини протягом десяти років музика відійшла на другий план, оскільки вона працювала у стоматології. Тепер співачка знову повернулась на сцену і заявила, що це була найбільша мрія в її житті.

"Я дуже щаслива, натхненна та досі під враженнями. Коли збувається мрія всього життя – це неймовірно! Я ніколи не стояла на такій великій сцені. І сьогодні я тут, тому що йду за своїм серцем", — зізналась Зоряна.

Видео дня

У результаті дівчина обрала команду Тіни Кароль. Для неї це особливий момент, адже вона давно захоплюється творчістю співачки.

"Я колись мріяла, що одного дня вона скаже про мій талант, назве мене діамантом, скаже, що я – людина, яка була народжена саме для співу… Почути такі слова від людини, яку я дуже поважаю і якою надихаюся – від Тіни Кароль – було неймовірно. Я дуже цього хотіла!" — наголосила Зоряна.

Зоряна Гайчук Фото: 1+1

Маріам Казарян

Після виступу до Маріам розвернулися одразу всі чотири тренери, а MONATIK ще й заспівав із нею хіт "Вимолив". Учасниця зізналась, що спочатку навіть не могла повірити в те, що відбувається.

Маріам родом із Вірменії, але живе в Україні з 2018 року. За цей час країна стала для неї рідною, а участь у шоу можливістю розповісти власну історію та показати свою позицію.

"Було таке враження, ніби я перебувала в якійсь нереальній мрії. Наче це був сон. Знаєте, ніби сон із температурою 38,5!. А зараз я вже починаю все усвідомлювати й розумію, що хочу переживати ці емоції знову", — розповіла Маріам.

Зрештою вона обрала команду MONATIK.

Маріам Казарян Фото: 1+1

Зіновій Карач

Зіновій вже брав участь у "Голосі країни" у восьмому сезоні. Цього разу співак повернувся з новим досвідом.

До Зіновія розвернулися MONATIK і Тіна Кароль, однак він обрав команду співачки. Причина – близькість їхніх творчих поглядів і бажання переосмислювати українську музичну спадщину.

"Поки що таке відчуття, ніби все це мені приснилося. Хоч день починався, як буденний день звичайної людини. У мене немає автівки, я їжджу на метро, надворі йшов дощ – усе було доволі рутинно. А в результаті день закінчився так, як я міг лише мріяти!" — сказав музикант.

Зіновій Карач Фото: 1+1

Анатолій Рябінін

Анатолій також розвернув усіх суддів. Втім, за його словами, участь у проєкті була для нього не стільки змаганням, скільки особистим викликом, який він давно хотів прийняти.

"Я прагматично мислю без якогось зайвого оптимізму. Намагаюся реалістично дивитися на речі. За все життя я буквально один раз брав участь у вокальному конкурсі і то в дитинстві. Я там посів 3 місце й виграв радіотелефон Panasonic. Тож це невелика підказка, що це було дуже давно. Брати участь у змаганнях – це не моє, але сюди вже треба було прийти. Я б не назвав це змаганням, радше це був мій внутрішній гештальт", — сказав Анатолій.

У результаті артист обрав команду PIVOVAROV. Анатолій сподівається, що участь у шоу допоможе йому об’єднати вже набуті навички й вийти на новий рівень.

Анатолій Рябінін Фото: 1+1

Оксана Підопригора

Оксана дуже щаслива, що потрапила до команди Наталії Могилевської – тренерки, з якою дуже хотіла попрацювати. Після виступу знаменитість вийшла до учасниці на сцену, щоб заспівати разом із нею.

"Поки що нерви й адреналін. Вони ще не відпустили. Я дуже нервую, коли хвилююся. Потім почнеться щастя, і я не спатиму всю ніч – це обов’язково! А далі прийде усвідомлення, що потрібно буде готуватись до інших етапів. Але це вже завтра, сьогодні я просто щаслива! Я дуже хотіла потрапити до Наталії. Тож дуже рада, що вона повернулася і вдячна їй за те, що вона це зробила. Вона дуже класна тренерка, професійна продюсерка, а це надзвичайно важливо. Я щаслива, що вона обрала мене".

Оксана Підопригора Фото: 1+1

Сергій Тягнирядно

Сергій виконав оперну арію з елементами рок-вокалу. Такий підхід призвів до того, що всі чотири тренери розвернулися до нього.

"Сумніви стосувалися іншого – це був експериментальний виступ. Я виконував оперну арію з певним ухилом у бік рок-вокалу, я б так сказав. Важко було передбачити, як люди сприймуть спробу виконати оперну арію таким голосом. Але моя ідея спрацювала! Усі відчули, що саме я хотів передати цим виконанням. Тренери зрозуміли, що я закладав у цей виступ, і це мене дуже тішить. Приємно, що люди не просто натискають кнопки, а справді вслухаються й аналізують. Велика повага всім тренерам", — заявив артист.

Сергій Тягнирядно Фото: 1+1

Кіра Лескова

Учасниця зізналася, що після напруженого дня відчула величезну радість, коли до неї повернувся MONATIK, із яким у них збігається музичний вайб.

"Спочатку я вже думала, що це станеться буквально на останній секунді. І, звісно, дуже зраділа! Це був екстаз. До того ж Монатік дуже позитивна людина, з якою хочеться попрацювати й зловити спільний ритм", — сказала Кіра.

Крім цього, дівчина розповіла, що працює над власною музикою та сподівається використати участь у шоу для творчого розвитку.

Кіра Лескова Фото: 1+1

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український актор Тарас Цимбалюк прийшов на шоу "Голос країни-14", щоб підтримати свою кохану Олену Світлицьку. Вона представила зірку "Холостяка" як свого "коханого, колегу і друга".

До речі, учасник шоу "Голос країни" Сергій Лазановський, який виступає під псевдонімом Ridnyi, опинився у медичному закладі. Співака очікують декілька місяців реабілітації.

Крім того, творці проєкту "Голос країни" запропонували захисниці "Азовсталі" Катерині Поліщук із позивним Пташка виступити в суперфіналі українського шоу.