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Джулии Робертс — 59. Как изменилась главная красотка 90-х (фото)

как менялась Джулия Робертс
Джулия Робертс | Фото: кадр з фільму

Джулия Робертс отмечает 28 октября свой 59-й день рождения, являясь одной из самых ярких голливудских икон естественной красоты.

Звезда фильмов "Красотка" и "Эрин Брокович", которая обрела всемирную славу в 1990-х годах, твёрдо решила отказаться от радикальных хирургических вмешательств. Вопреки стандартам киноиндустрии, она открыто заявляет, что выбрала путь "старения с достоинством, юмором и душевным спокойствием".

Как менялась внешность Джулии Робертс

Вместо того чтобы иметь "застывшее" лицо без малейшей мимики — что часто становится следствием чрезмерных косметических процедур, — именинница с достоинством принимает естественные признаки старения, которые лишь придают ей шарм:

  • Сохранившаяся мимика и фирменная улыбка: хорошо заметные естественные морщинки вокруг глаз ("лучики" от смеха) и носогубные складки. Актриса подчеркивает: для неё — как ради детей, так и ради зрителей — важно, чтобы люди видели её настоящие эмоции, будь то радость, удивление или гнев.
  • Естественная текстура кожи: Джулия не пытается скрыть текстуру своей кожи; она смело публикует в социальных сетях селфи без ретуши и макияжа, принимая легкие возрастные изменения контуров лица — что является вполне естественным явлением.
  • Элегантный стиль: она продолжает экспериментировать с цветом и укладкой своих фирменных вьющихся волос — от рыжих и каштановых оттенков до блонда, — а иногда возвращается к своим культовым образам 1990-х годов.
Видео дня
Джулия Робертс
Джулия Робертс сейчас
Фото: Instagram
Джулия Робертс
Джулия Робертс сейчас
Фото: Instagram

В эпоху "Красотки" актриса была известна своими пышными рыжими локонами, которые стали её визитной карточкой.

Впоследствии Робертс начала выпрямлять волосы и экспериментировать с тёмными оттенками, а затем — с золотистым блондом.

Сейчас же именинница носит мягкие светлые локоны, чередуя их с удлиненным каре и челкой. Благодаря отсутствию филлеров её лицо не выглядит опухшим или искусственным. Джулия сохранила ту же мимику, что и 30 лет назад.

Джулия Робертс
Джулия Робертс в фильме "Красотка"
Фото: кадр з фільму
Джулия Робертс
Джулия Робертс после 50-ти
Фото: elizabethstewart1
Джулия Робертс
Джулия Робертс, Джордж Клуни с Обамой и Байденом
Фото: Julia Roberts/Instagram

Философия и секреты красоты актрисы

Джулия Робертс неоднократно отмечала, что отказ от подтяжки лица стал для неё в Голливуде серьёзным карьерным риском. Однако её личные приоритеты сместились в сторону семьи и внутреннего благополучия.

Вместо того чтобы полагаться на скальпель хирурга, она поддерживает свою безупречную внешность благодаря простым, но эффективным методам:

  • Генетика и здоровый образ жизни: сбалансированное питание, качественный сон и умение справляться со стрессом.
  • Качественный базовый уход за кожей: актриса никогда не пренебрегает тщательным увлажнением и ежедневным нанесением солнцезащитного средства (SPF) для предотвращения фотостарения.
  • Неинвазивные эстетические процедуры: вместо пластических операций её программа ухода может включать современные технологичные процедуры — например, лазерные методики, направленные на поддержание тонуса кожи и стимуляцию выработки коллагена. Они не изменяют черты лица, а, напротив, улучшают качество самой кожи.
  • Счастье как главный тренд красоты: Джулия искренне убеждена, что лучшим украшением для женщины являются любовь к жизни, внутреннее спокойствие и гармония в отношениях с близкими.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Мы также писали о том, где сейчас могла бы находиться главная героиня "Красавицы".