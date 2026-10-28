Джулии Робертс — 59. Как изменилась главная красотка 90-х (фото)
Джулия Робертс отмечает 28 октября свой 59-й день рождения, являясь одной из самых ярких голливудских икон естественной красоты.
Звезда фильмов "Красотка" и "Эрин Брокович", которая обрела всемирную славу в 1990-х годах, твёрдо решила отказаться от радикальных хирургических вмешательств. Вопреки стандартам киноиндустрии, она открыто заявляет, что выбрала путь "старения с достоинством, юмором и душевным спокойствием".
Как менялась внешность Джулии Робертс
Вместо того чтобы иметь "застывшее" лицо без малейшей мимики — что часто становится следствием чрезмерных косметических процедур, — именинница с достоинством принимает естественные признаки старения, которые лишь придают ей шарм:
- Сохранившаяся мимика и фирменная улыбка: хорошо заметные естественные морщинки вокруг глаз ("лучики" от смеха) и носогубные складки. Актриса подчеркивает: для неё — как ради детей, так и ради зрителей — важно, чтобы люди видели её настоящие эмоции, будь то радость, удивление или гнев.
- Естественная текстура кожи: Джулия не пытается скрыть текстуру своей кожи; она смело публикует в социальных сетях селфи без ретуши и макияжа, принимая легкие возрастные изменения контуров лица — что является вполне естественным явлением.
- Элегантный стиль: она продолжает экспериментировать с цветом и укладкой своих фирменных вьющихся волос — от рыжих и каштановых оттенков до блонда, — а иногда возвращается к своим культовым образам 1990-х годов.
В эпоху "Красотки" актриса была известна своими пышными рыжими локонами, которые стали её визитной карточкой.
Впоследствии Робертс начала выпрямлять волосы и экспериментировать с тёмными оттенками, а затем — с золотистым блондом.
Сейчас же именинница носит мягкие светлые локоны, чередуя их с удлиненным каре и челкой. Благодаря отсутствию филлеров её лицо не выглядит опухшим или искусственным. Джулия сохранила ту же мимику, что и 30 лет назад.
Философия и секреты красоты актрисы
Джулия Робертс неоднократно отмечала, что отказ от подтяжки лица стал для неё в Голливуде серьёзным карьерным риском. Однако её личные приоритеты сместились в сторону семьи и внутреннего благополучия.
Вместо того чтобы полагаться на скальпель хирурга, она поддерживает свою безупречную внешность благодаря простым, но эффективным методам:
- Генетика и здоровый образ жизни: сбалансированное питание, качественный сон и умение справляться со стрессом.
- Качественный базовый уход за кожей: актриса никогда не пренебрегает тщательным увлажнением и ежедневным нанесением солнцезащитного средства (SPF) для предотвращения фотостарения.
- Неинвазивные эстетические процедуры: вместо пластических операций её программа ухода может включать современные технологичные процедуры — например, лазерные методики, направленные на поддержание тонуса кожи и стимуляцию выработки коллагена. Они не изменяют черты лица, а, напротив, улучшают качество самой кожи.
- Счастье как главный тренд красоты: Джулия искренне убеждена, что лучшим украшением для женщины являются любовь к жизни, внутреннее спокойствие и гармония в отношениях с близкими.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Джулия Робертс — одна из самых известных голливудских актрис. Но мало кто из поклонников на самом деле знает, как её зовут по второму имени.
- Актриса отказалась от съемок в сиквеле "Ноттинг-Хилл".
Мы также писали о том, где сейчас могла бы находиться главная героиня "Красавицы".