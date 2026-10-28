Джулії Робертс — 59. Як змінилася головна красуня 90-х (фото)

Джулія Робертс святкує свій 59-й день народження 28 жовтня як одна з найяскравіших голлівудських ікон природної краси.

Зірка фільмів "Красуня" та "Ерін Брокович", яка здобула всесвітню славу в 1990-х роках, твердо вирішила відмовитися від радикальних хірургічних втручань. Попри стандарти кіноіндустрії, вона відкрито заявляє, що обрала шлях "старіння з гідністю, гумором і душевним спокоєм".

Як змінювалася зовнішність Джулії Робертс

Замість того, щоб мати "застигле" обличчя без жодної міміки — що часто стає наслідком надмірних косметичних процедур, — іменинниця приймає природні ознаки старіння, які лише додають їй шарму:

Збережена міміка та фірмова усмішка: добре помітні природні зморшки навколо очей ("промінчики" від сміху) та носогубні складки. Акторка наголошує: для неї — як заради дітей, так і заради глядачів — важливо, щоб люди бачили її справжні емоції, чи то радість, подив, чи то гнів.

Природна текстура шкіри: Джулія не намагається приховати текстуру своєї шкіри; вона сміливо публікує в соціальних мережах селфі без ретуші та макіяжу, приймаючи легкі вікові зміни контурів обличчя — що є цілком природним явищем.

Елегантний стиль: вона продовжує експериментувати з кольором і укладкою свого фірмового кучерявого волосся — від рудих і каштанових відтінків до блонда, — а іноді повертається до своїх культових образів 1990-х років.

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Джулія Робертс зараз Фото: Instagram

Джулія Робертс зараз Фото: Instagram

В епоху "Красуні" акторка була відома обʼємними рудими пасмами, які стали її візитівкою.

Згодом Робертс почала випрямляти волосся та експериментувати з темними відтінками, а згодом — із золотистим блондом.

Наразі ж іменинниця носить мʼякі блондові хвилі, чергуючи їх з подовженим бобом та чубчиком. Завдяки відсутності філерів її обличчя не виглядає набряклим чи штучним. Джулія зберегла ту саму міміку, що й 30 років тому.

Джулія Робертс у фільмі "Красуня" Фото: кадр з фільму

Джулія Робертс після 50-и Фото: elizabethstewart1

Джулія Робертс, Джордж Клуні з Обамою та Байденом Фото: Julia Roberts/Instagram

Філософія та секрети краси акторки

Джулія Робертс неодноразово зазначала, що відмова від підтяжки обличчя була для неї в Голлівуді значним кар’єрним ризиком. Проте її особисті пріоритети змістилися в бік сім’ї та внутрішнього благополуччя.

Замість того, щоб покладатися на скальпель хірурга, вона підтримує свою бездоганну зовнішність завдяки простим, але ефективним методам:

Генетика та здоровий спосіб життя: збалансоване харчування, якісний сон і вміння справлятися зі стресом.

Якісний базовий догляд за шкірою: акторка ніколи не нехтує ретельним зволоженням і щоденним нанесенням сонцезахисного засобу (SPF) для запобігання фотостарінню.

Неінвазивні естетичні процедури: замість пластичних операцій її програма догляду може включати сучасні технологічні процедури — наприклад, лазерні методики, спрямовані на підтримання тонусу шкіри та стимуляцію вироблення колагену. Вони не змінюють риси обличчя, а натомість покращують якість самої шкіри.

Щастя як головний тренд краси: Джулія щиро переконана, що найкращою прикрасою для жінки є любов до життя, внутрішній спокій і гармонія у стосунках із близькими.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джулія Робертс — одна з найвідоміших голлівудських акторок. Але мало хто з шанувальників насправді знає, яке її друге ім'я.

Акторка відмовилася від зйомок у сиквелі "Ноттінг-Гілл".

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