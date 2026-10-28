В Украине продают дом "на шару": что просят в обмен на жилье (фото)

В селе Новая Знаменка Полтавской области выставлен на продажу одноэтажный дом площадью 51 квадратный метр и 20 соток земли. Стоимость жилья — 16 900 долларов. Впрочем, владельцы отметили, что возможен торг или даже обмен.

Видео с объявлением опубликовано на YouTube. По словам автора ролика, в доме проведены газ и электричество. Вода берется из колодца, расположенного во дворе. Также есть огород и сад с молодыми фруктовыми деревьями. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Владельцы отмечают, что дом находится в удовлетворительном жилом состоянии. Год постройки — 1960–1979.

Дом в селе отдают "в обмен" — что известно

Дом расположен на улице Киевская в селе Новая Знаменка Полтавской области. Ближайший город находится в 5 километрах от населенного пункта.

Стоимость дома — 16 900 долларов. Однако, по словам владельцев, возможен торг или обмен на грузовой или легковой транспорт.

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Общая жилая площадь составляет 51 квадратный метр, а земельный участок — 20 соток. Крыша дома покрыта металлическими листами, окна — старые деревянные. На территории есть хозяйственные постройки, а также молодой фруктовый сад.

Как выглядит дом Фото: Скрин видео Как выглядит дом Фото: Скрин видео Как выглядит дом Фото: Скрин видео Как выглядит дом Фото: Скрин видео

Кроме того, в доме три комнаты. Туалет находится на улице. Отопление в доме — на твёрдом топливе. В доме проложены газ и электричество, но вода берётся из колодца, расположенного во дворе.

Отмечается, что владельцы оставляют новым хозяевам старую мебель и кухонную плиту. Они отметили, что дом нуждается в косметическом ремонте. Кстати, у жилья нет задолженностей.

"К дому ведёт асфальтированная дорога, а рядом с домом находится остановка общественного транспорта. Магазин находится в пределах пешей доступности. В радиусе 1 км есть река и лес", — говорят владельцы.

Продается дом в деревне Фото: Скрин видео Продается дом в деревне Фото: Скрин видео Продается дом в деревне Фото: Скрин видео Продается дом в деревне Фото: Скрин видео Продается дом в деревне Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В селе Писаровщина, расположенном в Миргородском районе Полтавской области, продается дом всего за три тысячи долларов. В доме есть всё необходимое — мебель, бытовая техника, газ и электричество.

Также в сети появилось объявление о продаже дома недалеко от Киева. Цена дома составляет всего 12 тысяч гривен. Дом старого типа, но, по словам автора, в очень хорошем состоянии.

Кроме того, в селе Лиман Белгород-Днестровского района Одесской области продается дом всего за 5 200 долларов. Дом расположен у моря, имеет забор и множество хозяйственных построек.