В Україні продають хату "на шару": що просять в обмін на будинок (фото)

У селі Нова Знам’янка Полтавської області виставили на продаж одноповерховий будинок площею 51 квадратний метр та 20 сотками землі. Вартість житла – 16 900 доларів. Втім, власники зазначили, що можливий торг або навіть обмін.

Відео з оголошенням оприлюднили на YouTube. За словами автора ролику, у будинку проведено газ та електрику. Вода береться з колодязя, розташованого у дворі. Також є город і сад з молодими фруктовими деревами. Детальніше про це – розповість Фокус.

Власники зазначають, що будинок – у задовільному житловому стані. Рік побудови – 1960-1979.

Хату в селі віддають "по обміну" — що відомо

Житло розташоване на вулиці Київська у селі Нова Знам’янка Полтавської області. Найближче місто – у 5 кілометрах від населеного пункту.

Вартість будинку – 16 900 доларів. Однак, за словами власників, можливий торг або обмін на вантажний чи легковий транспорт.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Загальна житлова площа становить 51 квадратний метр, а земельна ділянка – 20 соток. Дах будинку покритий металевими листами, вікна – старі дерев’яні. На території є господарські приміщення, а також молодий фруктовий сад.

Видео дня

Як виглядає будинок Фото: Скрін відео Як виглядає будинок Фото: Скрін відео Як виглядає будинок Фото: Скрін відео Як виглядає будинок Фото: Скрін відео

Крім цього, у будинку є три кімнати. Туалет знаходиться на вулиці. Опалення у житлі – тверде паливо. В оселі проведено газ та електрику, але вода у колодязі, який розташований у дворі.

Зазначається, що власники залишають новим господарям старенькі меблі та кухонну плиту. Вони зазначили, що будинок потребує косметичного ремонту. До речі, житло не має боргів.

"До хати веде асфальтована дорога, а біля житла є зупинка громадського транспорту. Магазин у пішій доступності. В радіусі 1 км є річка та ліс", — кажуть власники.

Продається хата в селі Фото: Скрін відео Продається хата в селі Фото: Скрін відео Продається хата в селі Фото: Скрін відео Продається хата в селі Фото: Скрін відео Продається хата в селі Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У селі Писарівщина, що в Миргородському районі Полтавської області, продається будинок всього за три тисячі доларів. У житлі є все необхідне – меблі, побутова техніка, газ та електрика.

Також у мережі оприлюднили продаж будинку неподалік від Києва. Ціна житла становить лише 12 тисяч гривень. Оселя старого типу, але, за словами автора, дуже охайна.

Крім того, у селі Лиман Білгород-Дністровського району Одеської області продають будинок лише за $5 200. Житло розташоване біля моря, має паркан та багато господарських приміщень.