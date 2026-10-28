В Україні продають хату "на шару": що просять в обмін на будинок (фото)
У селі Нова Знам’янка Полтавської області виставили на продаж одноповерховий будинок площею 51 квадратний метр та 20 сотками землі. Вартість житла – 16 900 доларів. Втім, власники зазначили, що можливий торг або навіть обмін.
Відео з оголошенням оприлюднили на YouTube. За словами автора ролику, у будинку проведено газ та електрику. Вода береться з колодязя, розташованого у дворі. Також є город і сад з молодими фруктовими деревами. Детальніше про це – розповість Фокус.
Власники зазначають, що будинок – у задовільному житловому стані. Рік побудови – 1960-1979.
Хату в селі віддають "по обміну" — що відомо
Житло розташоване на вулиці Київська у селі Нова Знам’янка Полтавської області. Найближче місто – у 5 кілометрах від населеного пункту.
Вартість будинку – 16 900 доларів. Однак, за словами власників, можливий торг або обмін на вантажний чи легковий транспорт.
Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі?
Загальна житлова площа становить 51 квадратний метр, а земельна ділянка – 20 соток. Дах будинку покритий металевими листами, вікна – старі дерев’яні. На території є господарські приміщення, а також молодий фруктовий сад.
Крім цього, у будинку є три кімнати. Туалет знаходиться на вулиці. Опалення у житлі – тверде паливо. В оселі проведено газ та електрику, але вода у колодязі, який розташований у дворі.
Зазначається, що власники залишають новим господарям старенькі меблі та кухонну плиту. Вони зазначили, що будинок потребує косметичного ремонту. До речі, житло не має боргів.
"До хати веде асфальтована дорога, а біля житла є зупинка громадського транспорту. Магазин у пішій доступності. В радіусі 1 км є річка та ліс", — кажуть власники.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У селі Писарівщина, що в Миргородському районі Полтавської області, продається будинок всього за три тисячі доларів. У житлі є все необхідне – меблі, побутова техніка, газ та електрика.
- Також у мережі оприлюднили продаж будинку неподалік від Києва. Ціна житла становить лише 12 тисяч гривень. Оселя старого типу, але, за словами автора, дуже охайна.
Крім того, у селі Лиман Білгород-Дністровського району Одеської області продають будинок лише за $5 200. Житло розташоване біля моря, має паркан та багато господарських приміщень.