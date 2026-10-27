"Меня забрали в ТЦК": история брошенной собаки с запиской растрогала украинцев
В городе Кременчуге, что в Полтавской области, нашли брошенную собаку, которую привязали к скамейке в парке "Приднепровский". Рядом с животным лежала записка, в которой говорилось, что владельца забрали в ТЦК.
Хозяин собаки попросил приютить животное в любящей семье. Печальная история быстро разлетелась по сети. Подробнее об этом расскажет "Фокус".
Собачку нашла девушка и опубликовала её фото в Threads. Рядом с четвероногим лежала записка, из которой стало известно, что владельца животного мобилизовали.
Подробности истории с брошенным псом в Кременчуге
В записке говорится, что питбуля зовут Леон. Его оставили привязанным в парке, потому что хозяина увезли в ТЦК, а собачка очень добрая и знает все команды.
"Я хозяин, меня забрали из ТЦК. Добрые люди, приютите. Очень хороший, знает все команды, всё ест", — написал неизвестный мужчина.
В результате животное забрали сотрудники КП "Спецсервис-Кременчуг". Сейчас о Леоне заботятся коммунальщики и ищут ему новую семью. По их словам, пес оказался кротким и общительным.
"Пока Леон остаётся у нас, он открыт для знакомств и продолжает дарить свои горячие поцелуи нашей сотруднице Марине. Мы очень надеемся, что в следующий раз Леон посетит парк уже с новым хозяином", – отметили коммунальщики.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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Кроме того, старую собаку, которую хотели усыпить, в последний момент удалось спасти. Обстоятельства, приведшие к этому решению, вызвали бурную реакцию в сети.