"Мене забрали до ТЦК": історія покинутого собаки із запискою розчулила українців

У місті Кременчук, що на Полтавщині, знайшли покинутого собаку, якого прив’язали до лавки в парку "Придніпровський". Біля тваринки була записка, де йдеться, що власника забрали до ТЦК.

Господар собаки попросив прихистити тваринку у люблячу родину. Сумна історія швидко розлетілась мережею. Детальніше про це – розповість Фокус.

Песика знайшла дівчина і оприлюднила його фото у Threads. Поруч із чотирилапим була записка, з якої стало відомо, що власника тваринки мобілізували.

Деталі історії із покинутим песиком у Кременчуці

У записці йдеться, що пітбуля звати Леон. Його залишили прив’язаним у парку, бо господаря забрали до ТЦК, а песик дуже добрий і знає всі команди.

"Я хазяїн, мене забрали ТЦК. Люди добрі, прихистіть. Дуже добрий, усі команди знає, все їсть", – написав невідомий чоловік.

Песика покинули в парку Фото: Threads Песика покинули в парку Фото: Threads Песика покинули в парку Фото: Threads

У результаті тваринку забрали співробітники КП "Спецсервіс-Кременчук". Наразі Леоном опікуються комунальники та шукають йому нову родину. За їхніми словами, пес виявився лагідним і товариським.

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"Поки Леон залишається у нас, відкритий для знайомств і продовжує дарувати свої гарячі поцілунки нашій співробітниці пані Марині. Ми дуже сподіваємося, що наступного разу Леон завітає в парк вже з новим господарем", – зазначили комунальники.

Собаку прихистили комунальники Фото: Instagram Собаку прихистили комунальники Фото: Instagram Собаку прихистили комунальники Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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