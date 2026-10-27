Ведущий "Миколиної погоди" снялся для известного бренда: как сейчас выглядит легенда (фото)
76-летний легендарный ведущий программы "Миколина погода" Николай Луценко снялся в рекламном ролике известного бренда дизайнера Руслана Багинского. Знаменитость появился на публике в стильных головных уборах.
Фотографии со съемки бренд опубликовал на своей странице в Instagram. Пользователи сети были невероятно впечатлены возвращением легенды.
Украинцы отметили, что такое неожиданное появление Николая Николаевича вызвало у них ностальгию. Они оставили множество приятных комплиментов под постом.
Как сейчас выглядит Николай Луценко
На опубликованных кадрах можно увидеть, как легендарный телеведущий примерил различные модели кепок и шарфов от бренда дизайнера Руслана Багинского. К тому же во время съемки Луценко произнес свой знаменитый девиз.
"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! Эти слова уже давно вышли за рамки метеорологического прогноза для всех нас. Спасибо, Николай, за особенный выпуск RB и за настроение. Прогноз на сегодня: I love RB!" — говорится в заявлении бренда.
В комментариях под постом Николая Николаевича назвали "легендой" и отметили, что он "растопил сердца" своим неожиданным возвращением в кадр.
- "Просто восторг";
- "Это так по-доброму";
- "Боже, друзья! Мое детство!";
- "Ох, разбил сердце господин Николай! Такая приятная ностальгия!";
- "Ну наш, господин Николай! Как сказал — так и будет";
- "Николай Николаевич! Наша легенда";
- "Как это круто";
- "Мы живем в удивительное время, господа! Коллаборация RB и "Погоды Николая"! Это фантастика! Браво авторам идеи".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Николай Луценко рассказал, как изменилась его пенсия с началом полномасштабной войны. По его словам, выплаты сократились почти вдвое из-за инфляции.
- Также телеведущий признался, что в молодости был арестован советскими спецслужбами. Инцидент произошел в 1980 году, во время его учебы в институте.
Кроме того, Луценко рассказал, как телеведущий из РФ Киселев получал гонорары в Украине.