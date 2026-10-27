Ведущий "Миколиної погоди" снялся для известного бренда: как сейчас выглядит легенда (фото)

76-летний легендарный ведущий программы "Миколина погода" Николай Луценко снялся в рекламном ролике известного бренда дизайнера Руслана Багинского. Знаменитость появился на публике в стильных головных уборах.

Фотографии со съемки бренд опубликовал на своей странице в Instagram. Пользователи сети были невероятно впечатлены возвращением легенды.

Украинцы отметили, что такое неожиданное появление Николая Николаевича вызвало у них ностальгию. Они оставили множество приятных комплиментов под постом.

Как сейчас выглядит Николай Луценко

На опубликованных кадрах можно увидеть, как легендарный телеведущий примерил различные модели кепок и шарфов от бренда дизайнера Руслана Багинского. К тому же во время съемки Луценко произнес свой знаменитый девиз.

"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! Эти слова уже давно вышли за рамки метеорологического прогноза для всех нас. Спасибо, Николай, за особенный выпуск RB и за настроение. Прогноз на сегодня: I love RB!" — говорится в заявлении бренда.

Видео дня

Николай Луценко в новой фотосессии Фото: Instagram Николай Луценко в новой фотосессии Фото: Instagram Николай Луценко в новой фотосессии Фото: Instagram Николай Луценко в новой фотосессии Фото: Instagram Николай Луценко в новой фотосессии Фото: Instagram Николай Луценко в новой фотосессии Фото: Instagram

В комментариях под постом Николая Николаевича назвали "легендой" и отметили, что он "растопил сердца" своим неожиданным возвращением в кадр.

"Просто восторг";

"Это так по-доброму";

"Боже, друзья! Мое детство!";

"Ох, разбил сердце господин Николай! Такая приятная ностальгия!";

"Ну наш, господин Николай! Как сказал — так и будет";

"Николай Николаевич! Наша легенда";

"Как это круто";

"Мы живем в удивительное время, господа! Коллаборация RB и "Погоды Николая"! Это фантастика! Браво авторам идеи".

Программа "Миколина погода" Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Николай Луценко рассказал, как изменилась его пенсия с началом полномасштабной войны. По его словам, выплаты сократились почти вдвое из-за инфляции.

Также телеведущий признался, что в молодости был арестован советскими спецслужбами. Инцидент произошел в 1980 году, во время его учебы в институте.

Кроме того, Луценко рассказал, как телеведущий из РФ Киселев получал гонорары в Украине.